Магнитные бури в январе 2025: прогноз на месяц

Магнитные бури в январе

5-6 января: умеренные и слабые магнитные бури. Возможны незначительные головные боли и легкая усталость.

9-10 января: сильные магнитные бури. В этот период чувствительные люди могут почувствовать значительные перепады настроения, повышенную раздражительность, а также колебания артериального давления.

15-16 января: Умеренный уровень магнитных бурь. Стоит избегать грубых физических нагрузок и стрессов.

21-22 января: слабые и умеренные магнитные бури. Возможны легкие недомогания у людей с чувствительностью к погодным колебаниям.

27-28 января: умеренный уровень активности. Рекомендуется следить за режимом сна и питания.

Все прогнозы ученые - предварительные, ведь солнечная активность может быстро меняться. Ежедневные вспышки могут привести как к уменьшению активности, так и к возникновению мощных магнитных бурь.

Преимущественно ученые предупреждают о мощных вспышках на Солнце, которые могут вызвать серьезные магнитные бури и повлиять на здоровье людей.

Почему возникают магнитные бури

Ежедневно на Солнце происходят вспышки - от умеренных до мощных. Во время таких вспышек в пространство выбрасывается большое количество заряженных частиц. Они быстро движутся в пространстве и когда достигают Земли, происходит взаимодействие с магнитным полем нашей планеты. А это вызывает возмущения, которые ученые называют магнитными бурями.

Как магнитные бури влияют на человека

Слабые и умеренные бури могут почувствовать только люди, более чувствительные к изменениям погоды и магнитным колебаниям. А вот более мощные бури, которые классифицируются, как К-индекс 5 и выше - могут чувствовать большинство людей на планете.

Такие бури способны вызвать сбой работе средств связи: мобильная и радиосвязь, работа спутников и GPRS.

Основные жалобы:

Головная боль

Мигрень

Туман в голове

Тошнота

Снижение работоспособности и концентрации

Быстрая усталость

Сонливость днем, слабость

Агрессивность, раздражительность, тревожность

Перепады настроения

Апатия, депрессивные состояния

Боль в мышцах

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Ежегодно ученые проводят немало исследований, в которых изучают влияние магнитных бурь на человека. Часть таких исследований эту взаимосвязь подтверждают - в дни магнитных бурь люди значительно чаще обращаются за помощью врачей и жалуются на плохое самочувствие.

Кроме того, доказано, что магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и это вызывает нарушение сна, снижение работоспособности и концентрации, повышение тревожности, раздражительность.

Что облегчит состояние во время магнитных бурь

В такие дни следует придерживаться нормального распорядка дня, хорошо питаться, пить достаточно воды, отдыхать, дышать свежим воздухом.

Врачи советуют избегать большого количества кофе и энергетиков, алкоголя, вредной и жирной пищи.

Также стоит уменьшить использование электронных устройств, не перегружать организм, проветривать помещение, не истощать себя в эмоциональном и психологическом плане.

Если наблюдается ухудшение самочувствия - обращаться к врачам за профессиональной помощью.