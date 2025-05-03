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Магнитные бури в начале мая: худшие дни и как себя защитить

Суббота 03 мая 2025 07:00
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Магнитные бури в начале мая: худшие дни и как себя защитить Будут ли магнитные бури "штормить" Украину с 3 по 5 мая (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в первые майские выходные позволят украинцам немного передохнуть от головной боли, сонливости и других неприятных последствий геоштормов. Однако передышка будет совсем недолгой.

Когда ожидаются магнитные бури в начале мая и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь

По данным NOAA и ESA, начало мая будет с умеренной геомагнитной активностью и неприятности снова ожидаются буквально через два дня.

3 мая, суббота - локальные небольшие вспышки, умеренная буря от К-индекс до К-индекс 4. Такие бури испытывают метеозависимые люди, пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями.

4 мая, воскресенье - большую часть дня геомагнитная активность будет умеренной, в пределах К-индекс 3-4. Однако вечером ожидается изменение солнечной активности и умеренная активность начнет меняться в сторону более мощных вспышек.

По прогнозам экспертов, с 5 по 7 мая нас ожидает затяжная магнитная буря красного уровня, которая может повлиять на самочувствие многих людей на планете. В эти дни стоит внимательно относиться к своему самочувствию и снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку.

Как магнитные бури влияют на людей

Влияние геомагнитной активности на каждого человека может быть индивидуальным, однако есть список симптомов, которые встречаются чаще:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Мигрень
  • Тошнота
  • Повышение или снижение артериального давления
  • Общая слабость
  • Сонливость
  • Нарушение сна
  • Быстрая усталость
  • Нарушение концентрации и работоспособности
  • Раздражительность
  • Апатия
  • Повышенная эмоциональность
  • Острая реакция на различные ситуации
  • Агрессия
  • Перепады настроения
  • Обострение хронических болезней
  • Ухудшение концентрации внимания

По данным многих исследований, особенно чувствительны к магнитным бурям красного уровня - люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимые, беременные женщины, дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.

Как снизить влияние магнитных бурь

На самом деле снизить влияние магнитной бури на организм вполне реально. Но для этого нужно придерживаться рекомендаций врачей и ученых:

Полноценный сон и отдых ежедневно - старайтесь заснуть до 23:00 и спать не менее 7-9 часов в сутки

Для хорошего самочувствия очень важен полноценный рацион, в котором есть питательные вещества, много фруктов и овощей, достаточное количество чистой воды.

Количество кофе и энергетиков стоит снизить - они не спасут от сонливости и усталости, а могут вызвать скачки давления и головную боль

Также стоит отказаться от вредной пищи, алкоголя, всего, что может дополнительно нагружать ваши внутренние органы

Следует избегать стрессов, споров, конфликтов

Все важные дела, требующие физической и умственной активности сверх меры - стоит отложить на другие дни

В вечернее время рекомендуется сократить время пользования гаджетами, поскольку они нагружают нервную систему и могут вызвать бессонницу

Необходимо гулять на свежем воздухе как можно больше и хорошо проветривать помещение

Людям с хроническими заболеваниями необходимо контролировать давление и не пропускать лекарства, которые назначил врач

Старайтесь больше отдыхать

Если состояние здоровья вызывает беспокойство - стоит обратиться к врачам за помощью и не заниматься самолечением

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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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