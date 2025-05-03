Магнитные бури в начале мая: худшие дни и как себя защитить
Магнитные бури в первые майские выходные позволят украинцам немного передохнуть от головной боли, сонливости и других неприятных последствий геоштормов. Однако передышка будет совсем недолгой.
Когда ожидаются магнитные бури в начале мая и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Прогноз магнитных бурь
По данным NOAA и ESA, начало мая будет с умеренной геомагнитной активностью и неприятности снова ожидаются буквально через два дня.
3 мая, суббота - локальные небольшие вспышки, умеренная буря от К-индекс до К-индекс 4. Такие бури испытывают метеозависимые люди, пожилые люди, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями.
4 мая, воскресенье - большую часть дня геомагнитная активность будет умеренной, в пределах К-индекс 3-4. Однако вечером ожидается изменение солнечной активности и умеренная активность начнет меняться в сторону более мощных вспышек.
По прогнозам экспертов, с 5 по 7 мая нас ожидает затяжная магнитная буря красного уровня, которая может повлиять на самочувствие многих людей на планете. В эти дни стоит внимательно относиться к своему самочувствию и снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку.
Как магнитные бури влияют на людей
Влияние геомагнитной активности на каждого человека может быть индивидуальным, однако есть список симптомов, которые встречаются чаще:
- Головная боль
- Головокружение
- Мигрень
- Тошнота
- Повышение или снижение артериального давления
- Общая слабость
- Сонливость
- Нарушение сна
- Быстрая усталость
- Нарушение концентрации и работоспособности
- Раздражительность
- Апатия
- Повышенная эмоциональность
- Острая реакция на различные ситуации
- Агрессия
- Перепады настроения
- Обострение хронических болезней
- Ухудшение концентрации внимания
По данным многих исследований, особенно чувствительны к магнитным бурям красного уровня - люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимые, беременные женщины, дети, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания.
Как снизить влияние магнитных бурь
На самом деле снизить влияние магнитной бури на организм вполне реально. Но для этого нужно придерживаться рекомендаций врачей и ученых:
Полноценный сон и отдых ежедневно - старайтесь заснуть до 23:00 и спать не менее 7-9 часов в сутки
Для хорошего самочувствия очень важен полноценный рацион, в котором есть питательные вещества, много фруктов и овощей, достаточное количество чистой воды.
Количество кофе и энергетиков стоит снизить - они не спасут от сонливости и усталости, а могут вызвать скачки давления и головную боль
Также стоит отказаться от вредной пищи, алкоголя, всего, что может дополнительно нагружать ваши внутренние органы
Следует избегать стрессов, споров, конфликтов
Все важные дела, требующие физической и умственной активности сверх меры - стоит отложить на другие дни
В вечернее время рекомендуется сократить время пользования гаджетами, поскольку они нагружают нервную систему и могут вызвать бессонницу
Необходимо гулять на свежем воздухе как можно больше и хорошо проветривать помещение
Людям с хроническими заболеваниями необходимо контролировать давление и не пропускать лекарства, которые назначил врач
Старайтесь больше отдыхать
Если состояние здоровья вызывает беспокойство - стоит обратиться к врачам за помощью и не заниматься самолечением
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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center
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