Магнітні бурі на початку травня: найгірші дні та як себе захистити

Магнітні бурі у перші травневі вихідні дозволять українцям трохи перепочити від головного болю, сонливості та інших неприємних наслідків геоштормів. Однак перепочинок буде зовсім недовгим.

Коли очікуються магнітні бурі на початку травня та як захистити свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур

За даними NOAA та ESA, початок травня буде з помірною геомагнітною активністю і неприємності знову очікуються буквально за два дні.

3 травня, субота - локальні невеликі спалахи, помірна буря від К-індекс до К-індекс 4. Такі бурі відчувають метеозалежні люди, люди похилого віку, маленькі діти та люди з хронічними захворюваннями.

4 травня, неділя - більшу частину дня геомагнітна активність буде помірною, у межах К-індекс 3-4. Однак ввечері очікується зміна сонячної активності й помірна активність почне змінюватися у сторону більш потужних спалахів.

За прогнозами експертів, з 5 по 7 травня нас очікує затяжна магнітна буря червоного рівня, яка може вплинути на самопочуття багатьох людей на планеті. У ці дні варто уважно ставитися до свого самопочуття та знизити фізичне та психоемоційне навантаження.

Як магнітні бурі впливають на людей

Вплив геомагнітної активності на кожну людину може бути індивідуальним, однак є список симптомів, які зустрічаються частіше:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Нудота

Підвищення або зниження артеріального тиску

Загальна слабкість

Сонливість

Порушення сну

Швидка втома

Порушення концентрації та працездатності

Дратівливість

Апатія

Підвищена емоційність

Гостра реакція на різні ситуації

Агресія

Перепади настрою

Загострення хронічних хвороб

Погіршення концентрації уваги

За даними багатьох досліджень, особливо чутливі до магнітних бур червоного рівня - люди з серцево-судинними захворюваннями, метеозалежні, вагітні жінки, діти, люди похилого віку і ті, у кого є хронічні захворювання.

Як знизити вплив магнітних бур

Насправді знизити вплив магнітної бурі на організм цілком реально. Але для цього потрібно дотримуватися рекомендацій лікарів та вчених:

Повноцінний сон та відпочинок щодня - намагайтеся заснути до 23:00 і спати не менше 7-9 годин на добу

Для хорошого самопочуття дуже важливий повноцінний раціон, у якому є поживні речовини, багато фруктів та овочів, достатня кількість чистої води.

Кількість кави та енергетиків варто знизити - вони не врятують від сонливості та втоми, а можуть спричинити стрибки тиску та головний біль

Також варто відмовитися від шкідливої їжі, алкоголю, усього, що може додатково навантажувати ваші внутрішні органи

Варто уникати стресів, суперечок, конфліктів

Усі важливі справи, які потребують фізичної та розумової активності понад міру - варто відкласти на інші дні

У вечірній час рекомендується скоротити час користування гаджетами, оскільки вони навантажують нервову систему і можуть спричинити безсоння

Необхідно гуляти на свіжому повітрі якомога більше і добре провітрювати приміщення

Людям з хронічними захворюваннями необхідно контролювати тиск та не пропускати ліки, які призначив лікар

Намагайтеся більше відпочивати

Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - варто звернутися до лікарів за допомогою та не займатися самолікуванням