Может ли сердце внезапно остановиться без причин? Кардиолог удивила ответом
Болезни сердца могут прогрессировать бессимптомно и приводить к летальному исходу. Стоит знать, действительно ли у абсолютно здорового человека может остановиться сердце без видимых на это причин.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Может ли без причин остановиться сердце
Существуют такие случаи, когда молодой человек шел спокойно по улице и вдруг у него остановилось сердце, он упал и умер.
По словам врача, на самом деле сердце не останавливается просто так без видимых на это причин - "потому, что оно устало и пришло время остановиться".
Причины всегда есть и они могут быть скрыты, то есть человека ничего не беспокоит у человека нет никаких симптомов, но болезнь есть и она прогрессирует. В результате возникает внезапная остановка сердца.
Внезапная остановка сердце может быть вызвана многими причинами, например, инфаркт миокарда, сердечные аритмии, врожденные пороки сердца или даже сильный стресс.
Все эти болезни могут долгое время быть у человека, но не проявляться никакими симптомами.
Вот почему важно регулярно проверять свой уровень артериального давления, холестерина, сахара, пока вас еще ничего не беспокоит.
"Предотвратить болезнь всегда проще, чем потом ее лечить", - добавила кардиолог.
Раз в год врач советует делать кардио-чекап и успокойтесь, что ваше сердце здорово.
Признаки проблем с сердцем
При наличии любой из приведенных ниже симптомов стоит обратиться к врачу:
- Быстрая утомляемость при минимальных физических нагрузках и сниженная работоспособность. Это может быть вызвано сидячей работой, малоподвижным образом жизни и недостаточной физической активностью
- Тошнота, потеря аппетита и болезненные ощущения в области желудка. Если вы чувствуете немеющую боль в левой руке, это может быть признаком инфаркта
- Отеки ног в области лодыжки и ступни. Утром обувь может подходить, но под вечер может давить. Если причиной является сердце, отеки появятся на обеих ногах симметрично
- Пульсирующая головная боль в области висков и затылка, часто наблюдается по утрам
- Боль в локте и запястье, сопровождаемая покалыванием и жжением. При физических нагрузках или повышенном артериальном давлении боль усиливается и может распространяться на плечо и шею
- Частые головокружения и приступы помутнения сознания (обмороки). Особенно если это сопровождается нарушениями ритма и частоты сердцебиения
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