Магнитные бури: ожидаются ли штормы на выходных, прогноз

Почему возникают магнитные бури

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, из-за которых происходит выброс потоков заряженных частиц в космос. Они взаимодействуют с магнитосферой Земли и вызывают геомагнитные возмущения.

Как влияют магнитные бури на человека

Каждый год ученые проводят немало исследований, в которых изучают влияние магнитных бурь на человека. Некоторые исследования эту взаимосвязь подтверждают - в дни магнитных бурь люди значительно чаще обращаются за помощью врачей и жалуются на плохое самочувствие.

Также доказано, что магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и это вызывает нарушение сна, снижение работоспособности и концентрации, повышение тревожности, раздражительность.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Туман в голове

Тошнота

Снижение работоспособности и концентрации

Быстрая усталость

Сонливость днем, слабость

Агрессивность, раздражительность, тревожность

Перепады настроения

Апатия, депрессивные состояния

Боль в мышцах

Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Прогноз магнитных бурь

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в период с 15 по 17 февраля 2025 года прогноз выглядит так:

15 февраля. Ожидается магнитная буря красного уровня с К-индексом 5, которая может влиять на самочувствие людей. Вечером возможно усиление до геошторма G2 (К-индекс 6).

16 февраля. Магнитная буря пойдет на спад и показатели будут соответствовать умеренной магнитной буре, К-индекс 4. Возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

17 февраля. Ожидается умеренная магнитная буря (К-индекс 4), которая может вызвать дискомфорт у многих людей на планете.

Стоит также помнить, что все прогнозы экспертов - предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и геомагнитная ситуация может меняться до нескольких раз в сутки. Поэтому рекомендуется следить за обновленными прогнозами.

Как снизить влияние магнитной бури на организм

Полноценный сон. Старайтесь засыпать в одно и то же время суток и спать не менее 7-9 часов.

Отдых. Попробуйте больше отдыхать и избегать физического и эмоционального перенапряжения.

Гидратация. Пейте достаточно воды, чтобы поддерживать водный баланс организма.

Избегайте стресса. Практикуйте техники релаксации, такие как медитация или дыхательные упражнения.

Здоровое питание. Потребляйте больше свежих фруктов и овощей, богатых витаминами и минералами.

Свежий воздух. Старайтесь в течение дня гулять на свежем воздухе не менее 30-45 минут. Проветривайте помещение.

Кроме того, врачи советуют не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, вредной пищей.