Магнітні бурі: чи очікуються шторми на вихідних, прогноз

Чому виникають магнітні бурі

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, через які стається викид потоків заряджених частинок у космос. Вони взаємодіють з магнітосферою Землі й викликають геомагнітні збурення.

Як впливають магнітні бурі на людину

Щороку вчені проводять чимало досліджень, у яких вивчають вплив магнітних бур на людину. Деякі дослідження цей взаємозв'язок підтверджують - у дні магнітних бур люди значно частіше звертаються за допомогою лікарів і скаржаться на погане самопочуття.

Також доведено, що магнітні бурі здатні впливати біоелектричні процеси в організмі людини й це викликає порушення сну, зниження працездатності та концентрації, підвищення тривожності, дратівливість.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Туман в голові

Нудота

Зниження працездатності та концентрації

Швидка втома

Сонливість вдень, слабкість

Агресивність, дратівливість, тривожність

Перепади настрою

Апатія, депресивні стани

Біль у м'язах

Проблеми з серцево-судинною системою

Прогноз магнітних бур

За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), у період з 15 по 17 лютого 2025 року прогноз виглядає так:

15 лютого. Очікується магнітна буря червоного рівня з К-індексом 5, яка може впливати на самопочуття людей. Ввечері можливе посилення до геошторму G2 (К-індекс 6).

16 лютого. Магнітна буря піде на спад і показники будуть відповідати помірній магнітній бурі, К-індекс 4. Можливе погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

17 лютого. Очікується помірна магнітна буря (К-індекс 4), яка може викликати дискомфорт у багатьох людей на планеті.

Варто також пам'ятати, що усі прогнози експертів - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і геомагнітна ситуація може змінюватися до декількох раз на добу. Тому рекомендується слідкувати за оновленими прогнозами.

Як знизити вплив магнітної бурі на організм

Повноцінний сон. Намагайтеся засинати в один й той самий час доби та спати не менше 7-9 годин.

Відпочинок. Спробуйте більше відпочивати та уникати фізичного та емоційного перенавантаження.

Гідратація. Пийте достатньо води, щоб підтримувати водний баланс організму.

Уникнення стресу. Практикуйте техніки релаксації, такі як медитація або дихальні вправи.

Здорове харчування. Споживайте більше свіжих фруктів та овочів, багатих вітамінами та мінералами.

Свіже повітря. Намагайтеся протягом дня гуляти на свіжому повітрі не менш ніж 30-45 хвилин. Провітрюйте приміщення.

Крім того, лікарі радять не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, шкідливою їжею.