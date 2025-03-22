Магнитные бури 22-23 марта: на Украину надвигается геошторм
Магнитные бури в марте, по словам ученых, это абсолютно нормальное явление. Март традиционно является периодом повышенной солнечной активности из-за смены сезонов и положения Земли относительно Солнца. Ближайшие выходные не станут исключением и ожидается пик геошторма в субботу.
Что стоит знать о магнитных бурях 22-23 марта и как защититься от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это резкое возмущение магнитного поля Земли, вызванное выбросом солнечной плазмы. Такие явления возникают после вспышек на Солнце, которые выбрасывают корональные массы в сторону нашей планеты. Когда заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, провоцируя бури.
Как магнитные бури влияют на самочувствие?
Среди основных симптомов во время бурь:
- головная боль
- мигрень
- тошнота
- утомляемость
- нарушение сна
- апатия, скачки настроения
- снижение работоспособности
- обострение хронических заболеваний
- раздражительность и снижение концентрации
Больше всего к изменениям чувствительны пожилые люди, метеозависимые, беременные и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Прогноз магнитных бурь на 22-23 марта
По данным космических агентств, на выходных в Украине прогнозируются дни с повышенной геомагнитной активностью.
Суббота, 22 марта - индекс геомагнитной активности достигнет 5 баллов по шкале Kp (G1). В течение дня возможны короткие пики до 6 баллов (G2), особенно во второй половине дня.
Воскресенье, 23 марта - активность останется на уровне 4-5 баллов (G1), однако ближе к вечеру прогнозируется постепенное снижение до 3-4 баллов, что соответствует слабому геомагнитному возмущению.
Метеозависимым людям стоит быть внимательными в оба дня, ведь колебания могут вызвать дискомфорт.
Как защитить себя во время магнитных бурь?
Специалисты советуют:
- избегать переутомления
- больше отдыхать и гулять на свежем воздухе
- снизить потребление кофе и алкоголя
- нормально питаться
- потреблять достаточное количество воды
- следить за давлением и пульсом
- не перегружать себя физически и эмоционально
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