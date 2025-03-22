Магнітні бурі 22-23 березня: на Україну насувається геошторм
Магнітні бурі у березні, за словами вчених, це абсолютно нормальне явище. Березень традиційно є періодом підвищеної сонячної активності через зміну сезонів та положення Землі відносно Сонця. Найближчі вихідні не стануть виключенням і очікується пік геошторму в суботу.
Що варто знати про магнітні бурі 22-23 березня та як захиститися від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це різке збурення магнітного поля Землі, спричинене викидом сонячної плазми. Такі явища виникають після спалахів на Сонці, які викидають корональні маси в бік нашої планети. Коли заряджені частинки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, провокуючи бурі.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття?
Серед основних симптомів під час бур:
- головний біль
- мігрень
- нудота
- стомлюваність
- порушення сну
- апатія, стрибки настрою
- зниження працездатності
- загострення хронічних захворювань
- дратівливість та зниження концентрації
Найбільше до змін чутливі літні люди, метеозалежні, вагітні та ті, хто має серцево-судинні захворювання.
Прогноз магнітних бур на 22-23 березня
За даними космічних агентств, на вихідних в Україні прогнозуються дні з підвищеною геомагнітною активністю.
Субота, 22 березня - індекс геомагнітної активності сягне 5 балів за шкалою Kp (G1). Упродовж дня можливі короткі піки до 6 балів (G2), особливо в другій половині дня.
Неділя, 23 березня - активність залишиться на рівні 4-5 балів (G1), проте ближче до вечора прогнозується поступове зниження до 3-4 балів, що відповідає слабкому геомагнітному збуренню.
Метеозалежним людям варто бути уважними в обидва дні, адже коливання можуть спричинити дискомфорт.
Як захистити себе під час магнітних бур?
Фахівці радять:
- уникати перевтоми
- більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі
- знизити споживання кави та алкоголю
- нормально харчуватися
- споживати достатню кількість води
- стежити за тиском та пульсом
- не перенавантажувати себе фізично та емоційно
Вас може зацікавити:
- Як відрізнити депресію від звичайної втоми - 7 важливих симптомів
- Чому зранку може постійно боліти голова - 5 причин
- 5 ранніх симптомів пухлини головного мозку, які люди зазвичай не помічають
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.