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Магнітні бурі 22-23 березня: на Україну насувається геошторм

Субота 22 березня 2025 07:00
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Магнітні бурі 22-23 березня: на Україну насувається геошторм Чи будуть магнітні бурі "штормити" Україну 22 та 23 березня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі у березні, за словами вчених, це абсолютно нормальне явище. Березень традиційно є періодом підвищеної сонячної активності через зміну сезонів та положення Землі відносно Сонця. Найближчі вихідні не стануть виключенням і очікується пік геошторму в суботу.

Що варто знати про магнітні бурі 22-23 березня та як захиститися від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це різке збурення магнітного поля Землі, спричинене викидом сонячної плазми. Такі явища виникають після спалахів на Сонці, які викидають корональні маси в бік нашої планети. Коли заряджені частинки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, провокуючи бурі.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття?

Серед основних симптомів під час бур:

  • головний біль
  • мігрень
  • нудота
  • стомлюваність
  • порушення сну
  • апатія, стрибки настрою
  • зниження працездатності
  • загострення хронічних захворювань
  • дратівливість та зниження концентрації

Найбільше до змін чутливі літні люди, метеозалежні, вагітні та ті, хто має серцево-судинні захворювання.

Прогноз магнітних бур на 22-23 березня

За даними космічних агентств, на вихідних в Україні прогнозуються дні з підвищеною геомагнітною активністю.

Субота, 22 березня - індекс геомагнітної активності сягне 5 балів за шкалою Kp (G1). Упродовж дня можливі короткі піки до 6 балів (G2), особливо в другій половині дня.

Неділя, 23 березня - активність залишиться на рівні 4-5 балів (G1), проте ближче до вечора прогнозується поступове зниження до 3-4 балів, що відповідає слабкому геомагнітному збуренню.

Метеозалежним людям варто бути уважними в обидва дні, адже коливання можуть спричинити дискомфорт.

Як захистити себе під час магнітних бур?

Фахівці радять:

  • уникати перевтоми
  • більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі
  • знизити споживання кави та алкоголю
  • нормально харчуватися
  • споживати достатню кількість води
  • стежити за тиском та пульсом
  • не перенавантажувати себе фізично та емоційно

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