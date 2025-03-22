Магнітні бурі 22-23 березня: на Україну насувається геошторм

Магнітні бурі у березні, за словами вчених, це абсолютно нормальне явище. Березень традиційно є періодом підвищеної сонячної активності через зміну сезонів та положення Землі відносно Сонця. Найближчі вихідні не стануть виключенням і очікується пік геошторму в суботу.

Що варто знати про магнітні бурі 22-23 березня та як захиститися від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це різке збурення магнітного поля Землі, спричинене викидом сонячної плазми. Такі явища виникають після спалахів на Сонці, які викидають корональні маси в бік нашої планети. Коли заряджені частинки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, провокуючи бурі.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття?

Серед основних симптомів під час бур:

головний біль

мігрень

нудота

стомлюваність

порушення сну

апатія, стрибки настрою

зниження працездатності

загострення хронічних захворювань

дратівливість та зниження концентрації

Найбільше до змін чутливі літні люди, метеозалежні, вагітні та ті, хто має серцево-судинні захворювання.

Прогноз магнітних бур на 22-23 березня

За даними космічних агентств, на вихідних в Україні прогнозуються дні з підвищеною геомагнітною активністю.

Субота, 22 березня - індекс геомагнітної активності сягне 5 балів за шкалою Kp (G1). Упродовж дня можливі короткі піки до 6 балів (G2), особливо в другій половині дня.

Неділя, 23 березня - активність залишиться на рівні 4-5 балів (G1), проте ближче до вечора прогнозується поступове зниження до 3-4 балів, що відповідає слабкому геомагнітному збуренню.

Метеозалежним людям варто бути уважними в обидва дні, адже коливання можуть спричинити дискомфорт.

Як захистити себе під час магнітних бур?

Фахівці радять:

уникати перевтоми

більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі

знизити споживання кави та алкоголю

нормально харчуватися

споживати достатню кількість води

стежити за тиском та пульсом

не перенавантажувати себе фізично та емоційно

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