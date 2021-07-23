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Магнітна буря раптово накриє землю вже цього вечора: бережіть голови!

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П'ятниця 23 липня 2021 17:10
Магнітна буря раптово накриє землю вже цього вечора: бережіть голови! Магнітна буря накриє через кілька годин (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря обрушиться на Землю в п'ятницю ввечері. У прогнозах раніше її не було видно, але фахівці попередили, що вплив буде коротким і інтенсивним.

Точний час магнітної бурі і як допомогти своєму організму – читайте в нашому матеріалі нижче.

Магнітна буря обрушиться на Землю в п'ятницю, 23 липня. Геомагнітні хвилі почнуть діяти близько 12 години ночі, а це означає, що самопочуття почне погіршуватися вже з 22:00. Буря буде коротка і вже до ранку припиниться, але в суботу деякі люди можуть вранці відчути нездужання.

При цьому фахівці вказали, що існує ймовірність у 25% того, що буря може досягти й більш високих рівнів.

Магнітна буря раптово накриє землю вже цього вечора: бережіть голови!

Магнітна буря 23-24 липня

Які можуть бути симптоми

  • Головний біль, запаморочення
  • Загальне погіршення самопочуття, скакання артеріального тиску
  • Сонливість, порушення сну, безсоння
  • Дратівливість, агресія, апатія, неможливість сконцентруватися
  • Загострення хронічних захворювань

Як можна допомогти організму в такі дні

Прийміть ввечері розслаблюючу ванну - з травами або аромаслами. Постарайтеся не перевантажувати себе фізично та емоційно в п'ятницю ввечері та вранці в суботу. На вечерю вибирайте страви з овочами та фруктами, виключіть все гостре, солоне, жирне і важке для шлунка.

Замість кави - випийте трав'яний чай. Пийте більше звичайної води. Для полегшення стану можна зробити невелику пішу прогулянку на свіжому повітрі, але не під прямими променями сонця.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, тримати під руками всі необхідні ліки та пляшечку з водою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як впоратися з організмом під час сильних перепадів погоди

А також розповідали про те, що кардіолог дала поради, як позбутися від метеозалежності.

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