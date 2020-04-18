Магнітна буря накриє Землю: названа дата сильного метеошторму

Магнітних бур у квітні буде небагато, але експерти стверджують, що одна з них може виявитися набагато сильніше, ніж передбачалося раніше.

За даними лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, найближча магнітна буря накриє землю в наступні вихідні, 26 квітня. Як відзначають фахівці, буря буде досить потужною і можна говорити про метеоудар, який триватиме не менше двох днів – 26 і 27 квітня.

Погіршення самопочуття метеозалежні люди можуть відчути напередодні, 24 і 25 квітня. Також можливі наслідки у вигляді головного болю, дратівливості та загального погіршення самопочуття після бурі – 28 квітня.

Фахівці радять у ці дні обмежити фізичну активність, перенести поїздки та планові хірургічні втручання. Для загального стану потрібно добре висипатися, більше дихати свіжим повітрям, правильно харчуватися і пити багато рідини.

Магнітні бурі у квітні (ФІАН)

Людям з хронічними захворюваннями варто уважніше поставитися до свого здоров'я, тримати під руками необхідні препарати та не перевантажувати себе.

Крім того, в ці дні можлива надмірна емоційність, дратівливість, погіршення настрою. Варто стримуватися від конфліктів, сварок і не реагувати на агресивну поведінку оточення.

Наступна магнітна буря за прогнозом експертів, накриє Землю на початку травня. 5 травня метеочутливі люди можуть відчувати погіршення самопочуття, втому, роздратування і головні болі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог розповіла, як позбутися від метеозалежності назавжди.