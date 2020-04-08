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Землю накриють хвилі магнітних бур: названі дати ударів

STYLERЖиття    08.04.2020 - 09:37
Землю накриють хвилі магнітних бур: названі дати ударів
Магнітні бурі (колаж: РБК-Україна)

Магнітні бурі можуть викликати головні болі і безсоння навіть у здорових людей

Магнітні бурі у квітні 2020 будуть кількома хвилями накривати Землю, викликаючи у людей проблеми зі здоров'ям. Дослідники цього явища назвали нові дати метеоударів. Що таке магнітна буря, кому вона загрожує сильними неприємностями, і як мінімізувати її вплив - у матеріалі Styler.

Під магнітною (геомагнітною) бурею дослідники називають обурення геомагнітного поля Землі. Такі збої викликає надходження в околиці нашої планети потоків сонячного вітру і взаємодія їх з магнітосферою Землі.

Дати магнітних бур у квітні

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, магнітосфера буде збудженою 10 і 11 березня, а 15 березня відбудеться магнітна буря, після чого кілька днів буде штормити, ще на два сильних удари варто чекати 26 і 27 березня.

Землю накриють хвилі магнітних бур: названі дати ударів

Магнітні бурі в квітні (ФІАН)

Для кого небезпечні магнітні бурі, і як вберегтися

Магнітні бурі найбільше впливають на метеозалежних людей, а також тих, хто має такі проблеми з серцем і судинами, як гіпертонія. Метеоколивання також можуть викликати напади паніки, апатичні і депресивні настрої в психоемоційно нестабільних людей.

Медики радять у періоди магнітних бур тримати необхідні ліки поруч. Але і у здорових людей геошторм здатний викликати напади головного болю, безсоння, безпричинну втому і дратівливість.

Фахівці радять у такі дні уникати стресів і стримати фізичну активність. Краще відмовитися від алкоголю, зменшити кількість випитої кави, а також дотримуватися принципів здорового харчування і правильного питного режиму.

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