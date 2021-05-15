Магнітна буря буде затяжною: голови болітимуть майже у всіх

Небезпечні дати магнітних бур у травні

В суботу, 15 травня, геомагнітна обстановка почне набирати обертів і багато людей вже в цей день відчують погіршення самопочуття.

Свого піку магнітна буря досягне в неділю, 16 травня. Вчені присвоїли цьому сплеску рівень G1, а це означає, що коливання можуть вплинути не тільки на людей на планеті, але і на техніку.

На спад магнітна буря піде тільки в понеділок, 17 травня. Цей день теж може стати досить напруженим в плані здоров'я.

Наступним небезпечним днем стане четвер, 20 травня. Коливання будуть невеликими, але достатніми, щоб викликати погіршення самопочуття.

Графік магнітних бур у травні

Які симптоми може викликати магнітна буря

Головний біль

Слабкість, сильна втома, загальне погіршення самопочуття

Сонливість в денний час, порушення режиму сну, безсоння

Дратівливість, апатія, депресія, пригніченість

Порушення концентрації уваги, неуважність

Головні болі, скачки артеріального тиску, загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Строго дотримуватися режиму дня і сну

Ні перенапружуватися, ні перевантажувати організм фізичною роботою і шкідливою їжею

Більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, але уникати прямих променів сонця

Кава і чорний чай замінити звичайною водою і трав'яними чаями

Алкоголь, жирну і гостру їжу - виключити

Допоможуть: контрастний душ або розслаблююча ванна

Необхідні ліки необхідно тримати під руками та обов'язково – пити достатньо звичайної води.