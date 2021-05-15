Магнітна буря буде затяжною: голови болітимуть майже у всіх

Магнітна буря в середині травня може завдати чимало клопоту. Вона здатна викликати не тільки погіршення самопочуття навіть в абсолютно здорових людей, а й вплинути на роботу приладів зв'язку.
Які дні будуть найнебезпечнішими і як мінімізувати вплив магнітної бурі на організм – читайте в нашому матеріалі нижче.
В суботу, 15 травня, геомагнітна обстановка почне набирати обертів і багато людей вже в цей день відчують погіршення самопочуття.
Свого піку магнітна буря досягне в неділю, 16 травня. Вчені присвоїли цьому сплеску рівень G1, а це означає, що коливання можуть вплинути не тільки на людей на планеті, але і на техніку.
На спад магнітна буря піде тільки в понеділок, 17 травня. Цей день теж може стати досить напруженим в плані здоров'я.
Наступним небезпечним днем стане четвер, 20 травня. Коливання будуть невеликими, але достатніми, щоб викликати погіршення самопочуття.
Графік магнітних бур у травні
Головний біль
Слабкість, сильна втома, загальне погіршення самопочуття
Сонливість в денний час, порушення режиму сну, безсоння
Дратівливість, апатія, депресія, пригніченість
Порушення концентрації уваги, неуважність
Головні болі, скачки артеріального тиску, загострення хронічних захворювань
Строго дотримуватися режиму дня і сну
Ні перенапружуватися, ні перевантажувати організм фізичною роботою і шкідливою їжею
Більше відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, але уникати прямих променів сонця
Кава і чорний чай замінити звичайною водою і трав'яними чаями
Алкоголь, жирну і гостру їжу - виключити
Допоможуть: контрастний душ або розслаблююча ванна
Необхідні ліки необхідно тримати під руками та обов'язково – пити достатньо звичайної води.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, як позбутися від метеозалежності назавжди.
А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.