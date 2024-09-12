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Магнитная буря затянется еще на несколько дней: когда следует поберечь здоровье

Магнитная буря затянется еще на несколько дней (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мощная магнитная буря, накрывшая Землю еще во вторник, затянется еще на несколько дней. Эксперты прогнозируют, что она будет бушевать почти до конца недели и только на выходных геомагнитная обстановка начнет успокаиваться.

Когда следует поберечь здоровье и что стоит знать об этой магнитной буре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят всевозможные вспышки и взрывы, провоцирующие выброс в пространство большого количества солнечной энергии. Эта солнечная энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Магнитные бури бывают умеренные - это от К-индекса 1 до К-индекса 4, а бывают более мощные, это бури красного уровня, от К-индекс 5 до К-индекс 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее воздействие на жизнедеятельность человека

Бурые красного уровня могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также влиять на работу спутников, частот, источников связи и вызвать появление северного сияния.

Что известно о магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря накрыла Землю во вторник, 10 сентября. Она достигла отметки бури красного уровня К-индексу 6.

Предыдущие прогнозы указывали, что буря затянется на два дня, однако сейчас карты показывают, что буря будет еще более затяжной. В четверг, 12 сентября буря немного ослабнет, до К-индекса 5, а в пятницу, 13 сентября она снова станет сильнее, до К-индекса 6.

К настоящему моменту прогностические карты показывают, что к спокойному состоянию магнитосфера вернется только в субботу, 14 сентября. И следующая магнитная буря красного уровня ожидается 26-27 сентября.

Как магнитная буря влияет на человека

Ученые всего мира провели немало исследований, подтверждающих, что между магнитными бурями и самочувствием человека есть взаимосвязь. Именно в такие дни люди чаще всего жалуются на головные боли, общую слабость и чаще обращаются с помощью врачей, в частности, кардиологов.

Дело в том, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что приводит к нарушению сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.

Самые частые жалобы:

  • головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Общая слабость
  • Снижение работоспособности
  • Нарушение концентрации
  • Раздражительность
  • Нарушение ритма пульса
  • Повышение АД
  • Боль в области сердца
  • Бессонница ночью
  • Сонливость днем
  • Повышение тревожности
  • Быстрая усталость
  • Агрессия
  • Депрессивные состояния
  • Апатия
  • Тошнота
  • Боль в суставах и мышцах

Как помочь организму справиться

Врачи на дне магнитных бурь дают преимущественно общие рекомендации, касающиеся питания, соблюдения нормального графика дня и нагрузок:

  • Соблюдайте нормальный распорядок дня
  • Старайтесь спать и высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки)
  • Полноценно питайтесь, добавляйте в рацион свежие овощи и фрукты, не пропускайте еду
  • Пейте достаточно воды
  • Не злоупотребляйте кофе, энергетиками, алкоголем, папиросами, острой и вредной пищей
  • Дышите свежим воздухом - в парке, дворе, за городом
  • Проветривайте регулярно помещение
  • Занимайтесь спортом, но умеренно
  • Избегайте стрессовых ситуаций, снижайте физическую и психоэмоциональную нагрузку
  • Старайтесь больше отдыхать
  • Принимайте необходимые лекарства
  • При ухудшении самочувствия - обращайтесь за помощью врачей

 

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