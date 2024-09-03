Магнитные бури в сентябре 2024 года: график для украинцев

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление и работу различных электронных приборов, а еще вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете - головные боли, усталость и упадок сил.

Когда ожидаются сильные и умеренные магнитные бури в сентябре и как защитить в эти дни свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, которые приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - электронов и протонов, обладающих способностью быстро распространяться в пространстве. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая солнечной или магнитной бурей.

Все магнитные бури различают по мощности и наделяют их индексами. От К-индекса 1 к К-индекса 3 - это небольшая активность, малозаметная для человека. От К-индекса 3 до К-индекса - 5 - умеренная буря. От К-индекса 5 и выше - бури красные уровни, которые вызывают ухудшение самочувствия, сбой работы техники, спутников, частот и иногда северные сияния.

Когда будут магнитные бури в сентябре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, сентябрь начался с мощных магнитных бурь красного уровня, которые достигнут К-индекса 6. Уже с 3 сентября магнитосфера начнет успокаиваться.

8 сентября - умеренная магнитная буря, К-индекс 3

10 сентября - сильная магнитная буря, К-индекс 7

15 -17 сентября - умеренная затяжная магнитная буря, К-индекс 4

23-25 сентября - сильная магнитная буря, от К-индекса 4 до К-индекса 6

28 сентября - умеренная магнитная буря, К-индекс 3

Как магнитная буря влияет на человека

По данным некоторых исследований, магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, действительно могут влиять на организм человека. Особенно это касается тех людей, которые чувствительны к изменениям окружающей среды.

Магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что может приводить к нарушению сна, уничтожению работоспособности и раздражительности.

В дни магнитных бурь могут быть обострения у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: нарушение ритма пульса, повышение АД, аритмия, боли в сердце.

Также магнитные бури влияют на нервную систему и вызывают головные боли, мигрени, головокружение, раздражительность, бессонницу, повышенную тревожность.

Многие люди жалуются в такие дни на слабость, усталость, апатию, боли в суставах и мышцах, тошноту, одышку.

Как защитить здоровье в дни магнитных бурь

Поскольку многие люди во время магнитных бурь испытывают ухудшение состояния организма, врачи имеют определенные общие советы, позволяющие снизить негативное влияние на самочувствие. А именно: