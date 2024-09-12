Магнітна буря затягнеться ще на декілька днів: коли варто поберегти здоров'я

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються різноманітні спалахи та вибухи, які провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Ця сонячна енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко рухатися у просторі, у тому числі й в сторону Землі.

Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Магнітні бурі бувають помірні - це від К-індексу 1 до К-індексу 4, а бувають більш потужні, це бурі червоного рівня, від К-індекс 5 до К-індекс 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її вплив на життєдіяльність людини.

Бурі червоного рівня можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а ще впливати на роботу супутників, частот, джерел зв'язку і викликати появу північного сяйва.

Що відомо про магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря накрила Землю у вівторок, 10 вересня. Вона досягла відмітки бурі червоного рівня К-індексу 6.

Попередні прогнози вказували, що буря затягнеться на два дні, однак зараз карти показують, що ця буря буде ще більш затяжна. У четвер, 12 вересня буря трошки ослабне, до К-індексу 5, а в п'ятницю, 13 вересня вона знову стане сильнішою, до К-індексу 6.

На цей момент прогностичні карти показують, що до спокійного стану магнітосфера повернеться тільки у суботу, 14 вересня. І наступна магнітна буря червоного рівня очікується 26-27 вересня.

Як магнітна буря впливає на людину

Вчені всього світу провели чимало досліджень, які підтверджують, що між магнітними бурями та самопочуттям людини є взаємозв'язок. Саме у такі дні люди найчастіше скаржаться на головні болі, загальну слабкість та частіше звертаються за допомогою лікарів, зокрема кардіологів.

Річ у тому, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, а це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Загальна слабкість

Зниження працездатності

Порушення концентрації

Дратівливість

Порушення ритму пульсу

Підвищення артеріального тиску

Біль у ділянці серця

Безсоння вночі

Сонливість вдень

Підвищення тривожності

Швидка втома

Агресія

Депресивні стани

Апатія

Нудота

Біль у суглобах та м'язах

Як допомогти організму справитися

Лікарі на дні магнітних бур дають переважно загальні рекомендації, які стосуються харчування, дотримання нормального графіку дня та навантажень: