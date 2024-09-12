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Магнітна буря затягнеться ще на декілька днів: коли варто поберегти здоров'я

Магнітна буря затягнеться ще на декілька днів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Потужна магнітна буря, яка накрила Землю ще у вівторок, затягнеться ще на декілька днів. Експерти прогнозують, що вона буде бушувати майже до кінця тижня і тільки на вихідних геомагнітна обстановка почне заспокоюватися.

Коли варто поберегти здоров'я та що варто знати про цю магнітну бурю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно відбуваються різноманітні спалахи та вибухи, які провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Ця сонячна енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко рухатися у просторі, у тому числі й в сторону Землі.

Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

Магнітні бурі бувають помірні - це від К-індексу 1 до К-індексу 4, а бувають більш потужні, це бурі червоного рівня, від К-індекс 5 до К-індекс 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її вплив на життєдіяльність людини.

Бурі червоного рівня можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а ще впливати на роботу супутників, частот, джерел зв'язку і викликати появу північного сяйва.

Що відомо про магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря накрила Землю у вівторок, 10 вересня. Вона досягла відмітки бурі червоного рівня К-індексу 6.

Попередні прогнози вказували, що буря затягнеться на два дні, однак зараз карти показують, що ця буря буде ще більш затяжна. У четвер, 12 вересня буря трошки ослабне, до К-індексу 5, а в п'ятницю, 13 вересня вона знову стане сильнішою, до К-індексу 6.

На цей момент прогностичні карти показують, що до спокійного стану магнітосфера повернеться тільки у суботу, 14 вересня. І наступна магнітна буря червоного рівня очікується 26-27 вересня.

Як магнітна буря впливає на людину

Вчені всього світу провели чимало досліджень, які підтверджують, що між магнітними бурями та самопочуттям людини є взаємозв'язок. Саме у такі дні люди найчастіше скаржаться на головні болі, загальну слабкість та частіше звертаються за допомогою лікарів, зокрема кардіологів.

Річ у тому, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, а це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.

Найчастіші скарги:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Загальна слабкість
  • Зниження працездатності
  • Порушення концентрації
  • Дратівливість
  • Порушення ритму пульсу
  • Підвищення артеріального тиску
  • Біль у ділянці серця
  • Безсоння вночі
  • Сонливість вдень
  • Підвищення тривожності
  • Швидка втома
  • Агресія
  • Депресивні стани
  • Апатія
  • Нудота
  • Біль у суглобах та м'язах

Як допомогти організму справитися

Лікарі на дні магнітних бур дають переважно загальні рекомендації, які стосуються харчування, дотримання нормального графіку дня та навантажень:

  • Дотримуйтеся нормального розпорядку дня
  • Намагайтеся спати та висипатися (не менш 7-9 годин на добу)
  • Повноцінно харчуйтеся, додавайте у раціон свіжі овочі та фрукти, не пропускайте прийоми їжі
  • Пийте достатньо води
  • Не зловживайте кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
  • Дихайте свіжим повітрям - у парку, дворі, за містом
  • Провітрюйте регулярно приміщення
  • Займайтеся спортом, але помірно
  • Уникайте стресових ситуацій, знижуйте фізичне та психоемоційне навантаження
  • Намагайтеся більше відпочивати
  • Приймайте необхідні ліки
  • При погіршенні самопочуття - звертайтеся за допомогою лікарів

 

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