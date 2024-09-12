Магнитная буря затянется еще на несколько дней: когда следует поберечь здоровье

Мощная магнитная буря, накрывшая Землю еще во вторник, затянется еще на несколько дней. Эксперты прогнозируют, что она будет бушевать почти до конца недели и только на выходных геомагнитная обстановка начнет успокаиваться.

Когда следует поберечь здоровье и что стоит знать об этой магнитной буре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят всевозможные вспышки и взрывы, провоцирующие выброс в пространство большого количества солнечной энергии. Эта солнечная энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Магнитные бури бывают умеренные - это от К-индекса 1 до К-индекса 4, а бывают более мощные, это бури красного уровня, от К-индекс 5 до К-индекс 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее воздействие на жизнедеятельность человека

Бурые красного уровня могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также влиять на работу спутников, частот, источников связи и вызвать появление северного сияния.

Что известно о магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря накрыла Землю во вторник, 10 сентября. Она достигла отметки бури красного уровня К-индексу 6.

Предыдущие прогнозы указывали, что буря затянется на два дня, однако сейчас карты показывают, что буря будет еще более затяжной. В четверг, 12 сентября буря немного ослабнет, до К-индекса 5, а в пятницу, 13 сентября она снова станет сильнее, до К-индекса 6.

К настоящему моменту прогностические карты показывают, что к спокойному состоянию магнитосфера вернется только в субботу, 14 сентября. И следующая магнитная буря красного уровня ожидается 26-27 сентября.

Как магнитная буря влияет на человека

Ученые всего мира провели немало исследований, подтверждающих, что между магнитными бурями и самочувствием человека есть взаимосвязь. Именно в такие дни люди чаще всего жалуются на головные боли, общую слабость и чаще обращаются с помощью врачей, в частности, кардиологов.

Дело в том, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что приводит к нарушению сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.

Самые частые жалобы:

головная боль

Мигрень

Головокружение

Общая слабость

Снижение работоспособности

Нарушение концентрации

Раздражительность

Нарушение ритма пульса

Повышение АД

Боль в области сердца

Бессонница ночью

Сонливость днем

Повышение тревожности

Быстрая усталость

Агрессия

Депрессивные состояния

Апатия

Тошнота

Боль в суставах и мышцах

Как помочь организму справиться

Врачи на дне магнитных бурь дают преимущественно общие рекомендации, касающиеся питания, соблюдения нормального графика дня и нагрузок: