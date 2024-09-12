Магнитная буря затянется еще на несколько дней: когда следует поберечь здоровье
Мощная магнитная буря, накрывшая Землю еще во вторник, затянется еще на несколько дней. Эксперты прогнозируют, что она будет бушевать почти до конца недели и только на выходных геомагнитная обстановка начнет успокаиваться.
Когда следует поберечь здоровье и что стоит знать об этой магнитной буре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
Что такое магнитная буря
На Солнце регулярно происходят всевозможные вспышки и взрывы, провоцирующие выброс в пространство большого количества солнечной энергии. Эта солнечная энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.
Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.
Магнитные бури бывают умеренные - это от К-индекса 1 до К-индекса 4, а бывают более мощные, это бури красного уровня, от К-индекс 5 до К-индекс 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее воздействие на жизнедеятельность человека
Бурые красного уровня могут повлечь за собой ухудшение самочувствия у многих людей на планете, а также влиять на работу спутников, частот, источников связи и вызвать появление северного сияния.
Что известно о магнитной буре
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря накрыла Землю во вторник, 10 сентября. Она достигла отметки бури красного уровня К-индексу 6.
Предыдущие прогнозы указывали, что буря затянется на два дня, однако сейчас карты показывают, что буря будет еще более затяжной. В четверг, 12 сентября буря немного ослабнет, до К-индекса 5, а в пятницу, 13 сентября она снова станет сильнее, до К-индекса 6.
К настоящему моменту прогностические карты показывают, что к спокойному состоянию магнитосфера вернется только в субботу, 14 сентября. И следующая магнитная буря красного уровня ожидается 26-27 сентября.
Как магнитная буря влияет на человека
Ученые всего мира провели немало исследований, подтверждающих, что между магнитными бурями и самочувствием человека есть взаимосвязь. Именно в такие дни люди чаще всего жалуются на головные боли, общую слабость и чаще обращаются с помощью врачей, в частности, кардиологов.
Дело в том, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что приводит к нарушению сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.
Самые частые жалобы:
- головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Общая слабость
- Снижение работоспособности
- Нарушение концентрации
- Раздражительность
- Нарушение ритма пульса
- Повышение АД
- Боль в области сердца
- Бессонница ночью
- Сонливость днем
- Повышение тревожности
- Быстрая усталость
- Агрессия
- Депрессивные состояния
- Апатия
- Тошнота
- Боль в суставах и мышцах
Как помочь организму справиться
Врачи на дне магнитных бурь дают преимущественно общие рекомендации, касающиеся питания, соблюдения нормального графика дня и нагрузок:
- Соблюдайте нормальный распорядок дня
- Старайтесь спать и высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки)
- Полноценно питайтесь, добавляйте в рацион свежие овощи и фрукты, не пропускайте еду
- Пейте достаточно воды
- Не злоупотребляйте кофе, энергетиками, алкоголем, папиросами, острой и вредной пищей
- Дышите свежим воздухом - в парке, дворе, за городом
- Проветривайте регулярно помещение
- Занимайтесь спортом, но умеренно
- Избегайте стрессовых ситуаций, снижайте физическую и психоэмоциональную нагрузку
- Старайтесь больше отдыхать
- Принимайте необходимые лекарства
- При ухудшении самочувствия - обращайтесь за помощью врачей
Раньше мы писали о том, в какие дни в сентябре ожидаются магнитные бури.
А еще рассказывали о том, какие причины могут вызвать головные боли утром.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.