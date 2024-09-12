Магнітна буря затягнеться ще на декілька днів: коли варто поберегти здоров'я
Потужна магнітна буря, яка накрила Землю ще у вівторок, затягнеться ще на декілька днів. Експерти прогнозують, що вона буде бушувати майже до кінця тижня і тільки на вихідних геомагнітна обстановка почне заспокоюватися.
Коли варто поберегти здоров'я та що варто знати про цю магнітну бурю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
На Сонці регулярно відбуваються різноманітні спалахи та вибухи, які провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Ця сонячна енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко рухатися у просторі, у тому числі й в сторону Землі.
Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.
Магнітні бурі бувають помірні - це від К-індексу 1 до К-індексу 4, а бувають більш потужні, це бурі червоного рівня, від К-індекс 5 до К-індекс 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря і її вплив на життєдіяльність людини.
Бурі червоного рівня можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, а ще впливати на роботу супутників, частот, джерел зв'язку і викликати появу північного сяйва.
Що відомо про магнітну бурю
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря накрила Землю у вівторок, 10 вересня. Вона досягла відмітки бурі червоного рівня К-індексу 6.
Попередні прогнози вказували, що буря затягнеться на два дні, однак зараз карти показують, що ця буря буде ще більш затяжна. У четвер, 12 вересня буря трошки ослабне, до К-індексу 5, а в п'ятницю, 13 вересня вона знову стане сильнішою, до К-індексу 6.
На цей момент прогностичні карти показують, що до спокійного стану магнітосфера повернеться тільки у суботу, 14 вересня. І наступна магнітна буря червоного рівня очікується 26-27 вересня.
Як магнітна буря впливає на людину
Вчені всього світу провели чимало досліджень, які підтверджують, що між магнітними бурями та самопочуттям людини є взаємозв'язок. Саме у такі дні люди найчастіше скаржаться на головні болі, загальну слабкість та частіше звертаються за допомогою лікарів, зокрема кардіологів.
Річ у тому, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, а це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.
Найчастіші скарги:
- Головний біль
- Мігрень
- Запаморочення
- Загальна слабкість
- Зниження працездатності
- Порушення концентрації
- Дратівливість
- Порушення ритму пульсу
- Підвищення артеріального тиску
- Біль у ділянці серця
- Безсоння вночі
- Сонливість вдень
- Підвищення тривожності
- Швидка втома
- Агресія
- Депресивні стани
- Апатія
- Нудота
- Біль у суглобах та м'язах
Як допомогти організму справитися
Лікарі на дні магнітних бур дають переважно загальні рекомендації, які стосуються харчування, дотримання нормального графіку дня та навантажень:
- Дотримуйтеся нормального розпорядку дня
- Намагайтеся спати та висипатися (не менш 7-9 годин на добу)
- Повноцінно харчуйтеся, додавайте у раціон свіжі овочі та фрукти, не пропускайте прийоми їжі
- Пийте достатньо води
- Не зловживайте кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
- Дихайте свіжим повітрям - у парку, дворі, за містом
- Провітрюйте регулярно приміщення
- Займайтеся спортом, але помірно
- Уникайте стресових ситуацій, знижуйте фізичне та психоемоційне навантаження
- Намагайтеся більше відпочивати
- Приймайте необхідні ліки
- При погіршенні самопочуття - звертайтеся за допомогою лікарів
Раніше ми писали про те, у які дні в вересні очікуються магнітні бурі.
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