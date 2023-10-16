Магнитная буря красного уровня накрывает Землю: что нужно о ней знать

Сильная магнитная буря К-индекса 5, что соответствует красному уровню, начала накрывать нашу планету. Она может вызвать ухудшение самочувствия у людей, а также помехи в работе радио и электротехники.
Что известно об этой магнитной буре, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные Meteoagent.
На Солнце часто происходят взрывы, при которых выбрасывается солнечная энергия в разные стороны. Эти взрывы бывают разной мощности – в виде всплесков или вспышек. Солнечная энергия при этом рассеивается в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.
Солнечная энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые очень быстро перемещаются в пространстве. Когда они добираются до магнитосферы Земли и с ней сталкиваются, они провоцируют геомагнитную активность, которую и называют магнитной бурей.
Последствия такого столкновения бывают разные – от незначительных магнитных бурь до очень сильных. Небольшие колебания обычно почти не ощутимы, а вот бури свыше К-индекса 4 и К-индекса 5 могут вызвать разные последствия – нарушение работы спутников, GPRS, сбои или помехи в работе электросетей, мобильной связи. При более сильных магнитных бурях возможно полярное сияние.
Некоторые люди особенно чувствительны к таким колебаниям и в дни магнитных бурь они могут чувствовать ухудшение самочувствия, головные боли.
Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря К-индекса 4 охватила Землю вечером в понедельник, 16 октября.
Во вторник, 17 октября эта буря станет сильнее, специалисты прогнозируют повышение геомагнитной активности до К-индекса 5, что соответствует буре красного уровня.
В среду, 18 октября, активность пойдет на спад и ожидается К-индекс 4, что соответствует магнитной буре среднего уровня. В спокойное состояние магнитосфера вернется только в четверг, 19 октября.
Магнитная буря 17 октября (скриншот)
Споры и исследования о воздействии магнитной бури на человека продолжаются до сих пор, и ученые всего мира не имеют единого мнения.
Существует немало различных исследований, которые подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей на Земле и магнитными бурями.
В такие дни возрастает количество жалоб на самочувствие, головные боли. Также люди во время магнитных бурь значительно чаще обращаются за помощью к кардиологам.
Частые жалобы:
Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, а это может в разы увеличить вероятность возникновения рака.
В дни магнитных бурь стоит больше внимания уделять своему здоровью и стараться без надобности не перегружать свой организм. Общие рекомендации:
Полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки)
Соблюдать нормальный режим дня
Баланс между работой и отдыхом
Придерживаться нормального режима и рациона питания
Употреблять достаточное количество воды
Совершать прогулки на свежем воздухе
Снизить стрессы, физические и психоэмоциональные нагрузки
При ухудшении самочувствия – обращаться за помощью к врачам
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