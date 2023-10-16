Магнитная буря красного уровня накрывает Землю: что нужно о ней знать

Что такое магнитная буря

На Солнце часто происходят взрывы, при которых выбрасывается солнечная энергия в разные стороны. Эти взрывы бывают разной мощности – в виде всплесков или вспышек. Солнечная энергия при этом рассеивается в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.

Солнечная энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые очень быстро перемещаются в пространстве. Когда они добираются до магнитосферы Земли и с ней сталкиваются, они провоцируют геомагнитную активность, которую и называют магнитной бурей.

Последствия такого столкновения бывают разные – от незначительных магнитных бурь до очень сильных. Небольшие колебания обычно почти не ощутимы, а вот бури свыше К-индекса 4 и К-индекса 5 могут вызвать разные последствия – нарушение работы спутников, GPRS, сбои или помехи в работе электросетей, мобильной связи. При более сильных магнитных бурях возможно полярное сияние.

Некоторые люди особенно чувствительны к таким колебаниям и в дни магнитных бурь они могут чувствовать ухудшение самочувствия, головные боли.

Что известно о магнитной буре

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, магнитная буря К-индекса 4 охватила Землю вечером в понедельник, 16 октября.

Во вторник, 17 октября эта буря станет сильнее, специалисты прогнозируют повышение геомагнитной активности до К-индекса 5, что соответствует буре красного уровня.

В среду, 18 октября, активность пойдет на спад и ожидается К-индекс 4, что соответствует магнитной буре среднего уровня. В спокойное состояние магнитосфера вернется только в четверг, 19 октября.

Магнитная буря 17 октября (скриншот)

Влияние магнитной бури на человека

Споры и исследования о воздействии магнитной бури на человека продолжаются до сих пор, и ученые всего мира не имеют единого мнения.

Существует немало различных исследований, которые подтверждают взаимосвязь между ухудшением самочувствия у людей на Земле и магнитными бурями.

В такие дни возрастает количество жалоб на самочувствие, головные боли. Также люди во время магнитных бурь значительно чаще обращаются за помощью к кардиологам.

Частые жалобы:

Головная боль, мигрень, головокружение

Нарушение сна: бессонница или повышенная сонливость

Общее ухудшение самочувствия

Быстрая утомляемость, слабость, снижение работоспособности, концентрации

Повышенная тревожность, подавленность, раздражительность, агрессия

Самую большую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск подвергнуться воздействию высокого уровня радиации, а это может в разы увеличить вероятность возникновения рака.

Что рекомендуют врачи

В дни магнитных бурь стоит больше внимания уделять своему здоровью и стараться без надобности не перегружать свой организм. Общие рекомендации:

Полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки)

Соблюдать нормальный режим дня

Баланс между работой и отдыхом

Придерживаться нормального режима и рациона питания

Употреблять достаточное количество воды

Совершать прогулки на свежем воздухе

Снизить стрессы, физические и психоэмоциональные нагрузки

При ухудшении самочувствия – обращаться за помощью к врачам