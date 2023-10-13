Помогает или вредит организму? 5 важных вопросов о кофе, интересующие абсолютно всех
Споры о пользе и вреде кофе не прекращаются уже много лет. Ученые проводят множество исследований, где находят факты, подтверждающие полезность этого напитка и способности продлить жизнь. Другие - ищут подтверждение того, что кофе не просто вредит, а может даже убить.
Но исследования бывают разные, и не все результаты можно перенести на реальную жизнь.
Действительно ли кофе вредит организму или наоборот - влияет положительно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проект "Береги себя".
Кофе вредит сердцу или помогает?
Существует множество исследований, целью которых было найти связь между потреблением кофе и сердечными заболеваниями. И результаты - противоречивы, в том числе в зависимости от стратегии исследования.
Но Американская ассоциация сердца со ссылкой на Управление по контролю лекарств и пищевых продуктов США отмечает, что для здоровых взрослых людей 4-5 чашек кофе в день безопасны.
Беременным и женщинам на грудном вскармливании следует ограничиться 2-3 чашками в день.
По данным клиники Майо, для здоровых взрослых людей относительно безвредными считаются 400 миллиграмм кофеина в день. К примеру, одна чашка эспрессо содержит 63 миллиграмма кофеина.
Следует помнить, что кофеин содержится не только в кофе. Еще он есть в чае, энергетических напитках, коле и даже в шоколаде.
Кому следует ограничить себя в кофе
Некоторые люди более чувствительны к кофеину, чем другие. Поэтому вам следует уменьшить количество кофе, если у вас есть следующие симптомы:
- Повышение тревожности
- Проблемы со сном
- Тремор мышц
Влияет ли кофе на сердце (скриншот)
А как быть беременным?
Американский колледж акушерства и гинекологии утверждает, что умеренное употребление кофе не повредит ни маме, ни малышу. Умеренное потребление по мнению экспертов - это до 200 мг кофеина, то есть не больше трех чашек в день.
Но в некоторых случаях беременным и женщинам на грудном вскармливании могут дать индивидуальные рекомендации. Потому что кофе может усиливать тошноту, головную боль и обезвоживание организма. Поэтому стоит обсудить вопрос об употреблении этого напитка с врачом.
Безопасен ли кофе без кофеина
В общем - да. Такой кофе может быть частью здорового рациона. Процесс декофенизации убирает из напитка 97% кофеина. И одна чашечка содержит 2 мг кофеина. Но, если у вас повышенная чувствительность к кофеину, то и этого будет достаточно, чтобы для вас напиток стал опасным.
Можно ли кофе пить беременным (скриншот)
Кофе вызывает сонливость
И такой эффект у многих людей действительно существует. На это могут влиять многие факторы:
- Общий дефицит сна - та доза кофе, которую вы пьете, уже не помогает
- Обезвоживание из-за большого количества кофе
- Индивидуальная реакция (часто генетически обусловленная), со временем у некоторых людей может развиться толерантность к кофеину
- Изменение в уровне сахара в крови - кофе натощак может провоцировать инсулиновую резистентность и вообще нарушение круговорота глюкозы в организме и другие.
А еще привычка пить много кофе, чтобы побороть недосып, может сыграть с вами злую шутку и вызвать сильную сонливость на следующий день. И у вас получится в результате некий заколдованный круг.
Детям кофе нельзя
Слишком много кофе может иметь токсический эффект на детей, поэтому Американская академия педиатрии советует избегать кофеина в детском рационе. В Канаде врачи не столь категоричны и позволяют детям от 4-6 лет не более половины чашки кофе (45 мг).
Но стоит ли давать кофе детям, чей организм только формируется и предусмотреть реакцию на кофеин будет сложно. Следует склоняться к рекомендации, что не существует безопасной дозы кофеина для детей до 12 лет.
Можно ли пить кофе детям (скриншот)
Кстати, раньше мы писали, что ученые нашли еще одно полезное свойство чая.
А также рассказывали о том, какие ошибки при заваривании кофе делают напиток невкусным.