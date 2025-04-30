Магнит для денег: как выбрать кошелек, который будет "притягивать" финансы

Приобрести новый кошелек - задача сложнее, чем кажется на первый взгляд. От того, как именно и когда вы это сделаете, будет зависеть не только удобство пользования, но и ваш финансовый поток.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, соблюдение каких правил при покупке кошелька поможет привлечь больше достатка в вашу жизнь.

Когда лучше всего покупать кошелек

Специалисты советуют обновлять кошелек примерно раз в год, чтобы избавиться от застоя энергии. Со временем старые вещи накапливают негатив, который тормозит финансовый оборот. Обновление аксессуара освежает денежную энергию и открывает путь новым поступлениям.

Идеальное время - на растущую Луну

Чтобы кошелек притягивал деньги, покупать его стоит только на фазе растущей Луны. В этот период все вокруг растет и приумножается, что усилит вашу финансовую удачу. Покупка на убывающей Луне, наоборот, может привести к потерям.

Особые дни для покупки

Лучшими днями для выбора нового кошелька являются несколько дней до или после Нового года или собственного дня рождения. Именно в это время обновляются энергетические циклы человека. Покупка в такие дни обещает финансовый рост и удачу на весь год.

Почему стоит выбирать четверг

Самый благоприятный день недели для покупки кошелька - четверг, под покровительством Юпитера. Эта планета символизирует успех, процветание и благополучие. Если удастся совместить четверг и растущую Луну, шансы на финансовый успех значительно возрастут.

Кошелек - это "дом для денег", поэтому от него зависит их поведение (фото: Freepik.com)

Как правильно совершать покупку

Покупать кошелек стоит с радостью и без скупости, тогда энергия денег останется открытой. Если сдачу все же придется взять, прошепчите: "От меня мелочь не убудет, а еще больше прибудет". Таким образом вы нейтрализуете возможную потерю энергии.

Что делать после покупки

После покупки не спешите перекладывать деньги в новый кошелек. Сначала принесите его домой, спрячьте в укромное место и дайте "привыкнуть" к вашей энергетике. Так кошелек настроится на вас и будет лучше притягивать финансы.

Как правильно попрощаться со старым кошельком

Старый кошелек следует утилизировать во время убывающей Луны, поблагодарив его за службу. Никогда не выбрасывайте его просто так - лучше сжечь или закопать в землю. Это поможет завершить старый этап и очистить энергетическое пространство.

Почему стоит придерживаться этих советов

Следуя простым рекомендациям, вы активируете свой денежный поток. Кошелек станет настоящим талисманом достатка, притягивая финансовые возможности. Пренебрегая этими правилами, можно потерять шансы на материальный рост.