Магніт для грошей: як вибрати гаманець, який буде "притягувати" фінанси

Придбати новий гаманець - завдання складніше, ніж здається на перший погляд. Від того, як саме і коли ви це зробите, залежатиме не тільки зручність користування, а й ваш фінансовий потік.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, дотримання яких правил при покупці гаманця допоможе залучити більше достатку у ваше життя.

Коли найкраще купувати гаманець

Фахівці радять оновлювати гаманець приблизно раз на рік, щоб позбутися застою енергії. З часом старі речі накопичують негатив, який гальмує фінансовий обіг. Оновлення аксесуара освіжає грошову енергію й відкриває шлях новим надходженням.

Ідеальний час - на зростаючий Місяць

Щоб гаманець притягував гроші, купувати його варто тільки на фазі зростання Місяця. У цей період усе навколо росте і примножується, що підсилить вашу фінансову удачу. Купівля на спадному Місяці, навпаки, може призвести до втрат.

Особливі дні для покупки

Найкращими днями для вибору нового гаманця є кілька днів до або після Нового року чи власного дня народження. Саме в цей час оновлюються енергетичні цикли людини. Покупка у такі дні обіцяє фінансове зростання і удачу на весь рік.

Чому варто обирати четвер

Найсприятливіший день тижня для купівлі гаманця - четвер, під покровительством Юпітера. Ця планета символізує успіх, процвітання та добробут. Якщо вдасться поєднати четвер і зростаючий Місяць, шанси на фінансовий успіх значно зростуть.

Гаманець - це"дім для грошей", тож від нього залежить їх поведінка (фото: Freepik.com)

Як правильно здійснювати покупку

Купувати гаманець варто з радістю й без скупості, тоді енергія грошей залишиться відкритою. Якщо здачу все ж доведеться взяти, прошепочіть: "Від мене дрібниця не убуде, а ще більше прибуде". Таким чином ви нейтралізуєте можливу втрату енергії.

Що робити після покупки

Після купівлі не поспішайте перекладати гроші у новий гаманець. Спочатку принесіть його додому, сховайте у затишне місце й дайте "звикнути" до вашої енергетики. Так гаманець налаштується на вас і краще притягуватиме фінанси.

Як правильно попрощатися зі старим гаманцем

Старий гаманець слід утилізувати під час спадаючого Місяця, подякувавши йому за службу. Ніколи не викидайте його просто так - краще спалити або закопати у землю. Це допоможе завершити старий етап і очистити енергетичний простір.

Чому варто дотримуватися цих порад

Дотримуючись простих рекомендацій, ви активуєте свій грошовий потік. Гаманець стане справжнім талісманом достатку, притягуючи фінансові можливості. Нехтуючи цими правилами, можна втратити шанси на матеріальне зростання.