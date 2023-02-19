Магия праздника Масленицы: какие обряды и ритуалы соблюдали в древние времена

Главные правила Масленицы

Масленица длится одну неделю и заканчивается прощеным воскресенье. На следующий день после окончания Масленицы начинается Большой пост, который длится до Пасхи. Вся неделя называется Масленичной. Многие ритуалы в эти дни помогают разбогатеть, избавиться от болезней и обрести счастье.

В этом году Масленица начинается 20 февраля и закончится 26 февраля. Празднование всегда начинается с понедельника и основным блюдом в эти дни являются блины. В дни праздника было принято хорошо и сытно есть, угощать родных, близких и друзей.

В городах на Масленицу проводили ярмарки, устраивали кулачные бои, выступали театры, а в последний день на главной площади обычно сжигали чучело Масленицы. Пепел развеивали над полями и верили, что это принесет хороший урожай.

Дни Масленицы

Понедельник - встреча

Вторник - заигрыши

Среда - лакомка

Четверг - широкий четверг

Пятница - тещины вечерки

Суббота - золовкины посиделки

Воскресенье - прощеный день

Семейные и брачные обряды на Масленицу

Для новобрачных на Масленицу устраивали смотрины - молодую пару выводили на улицу и заставляли целоваться у всех на виду. Женщин, которые были в браке больше года, запрягали в сани, и они катали своих подруг - все при этом напевали веселые песни.

Молодые зятья в пятницу обязательно ходили в гости к теще - на блины. Теща готовила специально для него и "умасливала" его, чтобы он хорошо относился к ее дочери. Такие посиделки способствовали взаимопониманию и хорошим отношениями между тещей и зятем.

А холостых парней на Масленицу ждало "наказание" - им на шею вешали колодки и привязывали полено. Оно символизировало вторую половинку, которая сидит на шее. С этим поленом парням приходилось весь день ходить по селу и выслушивать насмешки.

В воскресенье все друг у друга просили прощения и это также помогало восстановить отношения или сделать их более прочными - между всеми поколениями в семье.

Всю еду, которую не успели съесть за праздник, в воскресенье отдавали нищим. А еще в прощеное воскресенье обязательно посещали могилы умерших и поклонялись праху почивших родственников.

Традиции и обряды на Масленицу (фото: Getty Images)

Запреты на Масленицу

Всю неделю нельзя ткать и прясть - считалось, что это может причинить зло умершим родственникам. Якобы их души приближаются к своей семье в дни Масленицы.

Вечерние часы в эту неделю считались священными - нельзя было сквернословить, ругаться, обманывать, прогонять бедных.

Обряды для хорошего урожая

Первый испеченный блин на Масленицу обязательно выносили на улицу - это был дар Яриле и Весне. Блин оставляли на Земле, чтобы Солнце прогрело поля, а Весна быстрее пришла.

Если снега и льда было достаточно, то устраивали катание с ледяных горок - считалось, что чем дальше скатишься с горки, тем лучше будет урожая льна.

На Масленицу готовили много и все блюда были сытные, столы накрывали очень обильно - считалось, что чем сытнее пройдет праздник, тем богаче будет весь год.

Как привлечь богатство и счастье на Масленицу

В древние времена на Масленицу использовали множество ритуалов для привлечения денег, богатства, хорошего урожая, любви и счастья.

На богатство. За городом сжигали ненужные или старые вещи и читали такие слова: "Старые и ненужные вещи сжигаю. В свою жизнь двери новому открываю. Пусть все ненужное уйдет. А Масленица мне удачу и прибыль принесет".

На деньги. В первый понедельник после Масленицы нужно пойти в людное место и искать монетку. Если повезло найти, то нужно прочитать заговор: "Я, раб Божий (имя), шел, на пути своем монету нашел. Как я к этим деньгам пришел, так и деньги пусть ко мне в руки сами идут. Пусть сколько на праздники было людей, столько и денег у меня будет. Аминь!".

Монету нужно принести домой и хранить до следующего года. Через год ее нужно отнести на места городских гуляний и бросить там, где вы ее нашли.

На замужество. Проводится в последний день Масленицы. Нужно прийти в людное место, где идут гуляния и в толпе прочитать заговор: "Масленица пришла, радость всем принесла. Принеси Масленица счастье и в мою жизнь, пошли мне мою судьбу. Пусть на моем пути встретится достойный человек, с которым я обрету счастье навек. Да будет так. Аминь". А после - трижды перекрестится.

На здоровье. Нужно замесить тесто на блины и когда вы начнете их жарить, скажите следующее: "Блины жарю, здоровья себе прибавляю. Как эти блины становятся румяными, так и я становлюсь здоровее. Пусть к мне здоровье прибывает, а все недуги исчезают. Слово мое крепко, а дело лепко. Аминь". Испеченные блины нужно съесть самостоятельно и угостить ими своих близких.