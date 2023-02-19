Магія свята Масляної: яких обрядів і ритуалів дотримувалися в давні часи

Головні правила Масляної

Масляна триває один тиждень і закінчується прощеною неділею. Наступного дня після закінчення Масляної починається Великий піст, який триває до Великодня. Весь тиждень називається Масляний. Багато ритуалів у ці дні допомагають розбагатіти, позбутися хвороб і здобути щастя.

Цього року Масляна починається 20 лютого і закінчиться 26 лютого. Святкування завжди починається з понеділка й основною стравою у ці дні є млинці. У дні свята було заведено добре та ситно їсти, пригощати рідних, близьких та друзів.

У містах на Масляну проводили ярмарки, влаштовували кулачні бої, виступали театри, а в останній день на головній площі зазвичай спалювали опудало Масляної. Попіл розвіювали над полями та вірили, що це принесе добрий урожай.

Дні Масляної

Понеділок – зустріч

Вівторок - загравання

Середа - ласунка

Четвер - широкий четвер

П'ятниця - тещині вечірки

Субота - золовчині посиденьки

Неділя - прощений день

Сімейні та шлюбні обряди на Масляну

Для наречених на Масляну влаштовували оглядини - молоду пару виводили на вулицю і змушували цілуватися у всіх на очах. Жінок, які були в шлюбі більше як рік, запрягали в сани, і вони катали своїх подруг - всі при цьому співали веселі пісні.

Молоді зяті у п'ятницю обов'язково ходили у гості до тещі – на млинці. Теща готувала спеціально для нього і "умаслювала" його, щоб він добре ставився до її дочки. Такі посиденьки сприяли взаєморозумінню та добрим взаєминам між тещею та зятем.

А неодружених хлопців на Масляну чекало "покарання" - їм на шию вішали колодки та прив'язували поліно. Воно символізувало другу половинку, що сидить на шиї. З цим поліном хлопцям доводилося весь день ходити селом і вислуховувати глузування.

У неділю всі одне в одного просили вибачення і це також допомагало відновити стосунки або зробити їх міцнішими - між усіма поколіннями в сім'ї.

Усю їжу, яку не встигли з'їсти за свято, у неділю віддавали жебракам. А ще в прощену неділю обов'язково відвідували могили померлих і поклонялися праху родичів.

Традиції та обряди на Масляну (фото: Getty Images)

Заборони на Масляну

Цілий тиждень не можна ткати та прясти - вважалося, що це може завдати зло померлим родичам. Нібито їхні душі наближаються до своєї сім'ї під час Масляниці.

Вечірній години цього тижня вважаються священними - не можна було поганословити, лаятися, обманювати, проганяти бідних.

Обряди для гарного врожаю

Перший випечений млинець на Масляну обов'язково виносили на вулицю - це був дар Ярилі та Весні. Млинець залишали на Землі, щоб Сонце прогріло поля, а Весна швидше прийшла.

Якщо снігу та льоду було достатньо, то влаштовували катання з крижаних гірок – вважалося, що чим далі скотишся з гірки, то краще буде врожаю льону.

На Масляну готували багато і всі страви були ситні, столи накривали дуже рясно – вважалося, що чим ситніше пройде свято, тим багатшим буде весь рік.

Як залучити багатство та щастя на Масляну

У давнину на Масляну використовували безліч ритуалів для залучення грошей, багатства, гарного врожаю, любові та щастя.

На багатство. За містом спалювали непотрібні чи старі речі та читали такі слова: "Старі та непотрібні речі спалюю. У своє життя двері новому відчиняю. Нехай усе непотрібне піде. А Масляна мені удачу і прибуток принесе".

На гроші. Першого понеділка після Масляної треба піти в людне місце і шукати монетку. Якщо пощастило знайти, то треба прочитати змову: "Я, раб Божий (ім'я), йшов, на шляху своєму монету знайшов. Як я до цих грошей прийшов, так і гроші нехай до мене в руки самі йдуть. Хай скільки на свята було людей, стільки й грошей у мене буде. Амінь!".

Монету потрібно принести додому та зберігати до наступного року. Через рік її потрібно віднести на місця міських гулянь та кинути там, де ви її знайшли.

На заміжжя. Проводиться в останній день Масляної. Потрібно прийти в людне місце, де йдуть гуляння і в натовпі прочитати змову: "Масляна прийшла, радість усім принесла. Принеси Масляна щастя і в моє життя, пішли мені мою долю. Нехай на моєму шляху зустрінеться гідна людина, з якою я знайду щастя навік. . Хай буде так. Амінь". А після – тричі перехреститься.

На здоров'я. Потрібно замісити тісто на млинці й коли ви почнете їх смажити, скажіть наступне: "Млинці жарю, здоров'я собі додаю. Як ці млинці стають рум'яними, так і я стаю здоровішим. Нехай до мене здоров'я прибуває, а всі недуги зникають. Слово моє міцно, а справа ліпка. Амінь". Спечені млинці потрібно з'їсти самостійно та почастувати ними своїх близьких.