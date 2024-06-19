День Летнего солнцестояния 2024: как привлечь удачу на свою сторону
Летнее солнцестояние 2024 года приходится на 20 июня. То есть завтра будет самый длинный день и самая короткая ночь в этом году.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об основных запретах и традициях этого дня.
Что такое солнцестояние
Летнее солнцестояние - это день, когда Солнце достигает самой высокой точки на севере - 23,5 градуса от небесного экватора.
В течение предыдущих шести месяцев солнце двигалось "по северному курсу". Однако в момент солнцестояния это движение прекращается, а потом Солнце начинает двигаться на юг.
Это будет продолжаться в течение шести месяцев, пока солнце не опустится в самую низкую точку за экватор, а затем остановится - в тот день мы будем отмечать зимнее солнцестояние.
Как праздновать День солнцестояния (фото: freepik.com)
Что можно и что нельзя делать завтра
В День летнего солнцестояния нужно соблюдать следующие правила, чтобы привлечь удачу и положительную энергию:
- Запрещено ссориться, ругаться, злословить: важно воздерживаться от конфликтных ситуаций и негативных высказываний, чтобы не привлекать негативную энергию.
- Не стоит вспоминать прошлые образы: нужно освободиться от обид, которые могут вызвать негативные эмоции или испортить настроение.
- Отгоняйте от себя негатив и настраивайтесь на положительное мышление: направляйте свои мысли на счастливые и положительные моменты, избегайте отчаяния и негативных мыслей.
- Лучше избегать темной или грязной одежды: выбирайте светлые, чистые и новые вещи, чтобы привлечь положительную энергию.
- Необходимо уважать природу и не мусорить: следует относиться к природе с уважением и не мусорить, а действовать в гармонии с природной средой.
- Можно смело загадывать желания: считается, что в День летнего солнцестояния загаданные желания обладают особой силой и обязательно осуществляются.
Постарайтесь не зацикливаться на негативе и плохих воспоминаниях, а смотреть на мир оптимистично.
Народные приметы летнего солнцестояния
- Пасмурная погода - лето будет прохладным.
- Непогода этого дня означает бедный урожай.
- Много звезд в небе - будет урожай грибов и ягод.
- Утром на траве много росы - день будет жарким.
- Гремит гром - до конца месяца будет плохая погода.
Считается, что родниковая вода, набранная именно в День солнцестояния, приобретает целебные свойства.
Также существует поверье встречать рассвет. Наши предки верили, что после этого беды будут обходить круглый год.
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При написании материала были использованы источники: сайты Britannica, People, Space, Википедия.