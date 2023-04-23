Магазины Zara, Bershka и Pull&Bear могут вернуться в Украину: что известно

Международный ритейлер одежды Inditex Group пересматривает планы возвращения в Украину каждый месяц. А это значит, что магазины испанской компании Zara, Bershka и другие могут открыться уже в этом году.

Когда стоит ожидать открытия этих магазинов, рассказали в издании Forbes.

Когда могут открыться Zara, Bershka, H&M и другие

"Украинская команда Inditex ежемесячно обсуждает с центральным офисом возможность возвращения в Украину и ждет, когда им предоставят возможность открыться", - сообщил глава Украинского совета торговых центров (УСТЦ) Максим Гаврюшин.

Если Inditex примет решение о возвращении, то подготовка займет около месяца. По словам Гаврюшина, подготовка может начаться в июле, а торговые точки начнут открываться с августа и по ноябрь. И стоит ожидать, что первыми начнут открываться магазины в западных областях и в центре страны.

"Положительными факторами для возвращения ритейлера могут быть удачное контрнаступление ВСУ и снижение интенсивности и опасности обстрелов по меньшей мере для центра и запада Украины летом", - считает ведущий эксперт Colliers Ukraine в области торговой недвижимости Игорь Заблоцкий.

Стоит отметить, что площади в ТРЦ не заполнены и не работают. И торговые центры периодически спрашивают у международных ритейлеров, когда они смогут вернуться.

В центральном офисе Inditex о конкретных планах возобновления работы в Украине не говорят.

"Безопасность наших сотрудников и их семей остается приоритетом. Inditex продолжает разрабатывать специальный план поддержки своих сотрудников и магазинов", - говорится в ответе пресс-службы ритейлера.

Однако консультант на рынке коммерческих объектов рассказал на условиях анонимности, что испанский ритейлер мог возобновить деятельность в Украине еще весной.

"Были ожидания, что Inditex может вернуться в марте-апреле 2023 года. Внутри компании есть люди, которые считают, что с точки зрения безопасности в Украине все еще не очень хорошо", - рассказал источник издания.

Глава УСТЦ Максим Гаврюшин рассказал, что после Нового года планировал возобновить свою работу шведский H&M. Однако шведский ритейлер принял решение открыть свои магазины только после окончания войны.

Что известно о закрытии магазинов в Украине

В Украине до 24 февраля 2022 года работали 65 магазинов Inditex - в 8 городах. Магазины H&M - в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, всего 9 точек. С начала войны все магазины прекратили свою работу.

В 2021 году эти два ритейлера занимали 3,6% всего рынка в 115 млрд гривен. Это немного, но это топ 5-10 специализированных ритейлеров повседневной одежды.

Самый большой магазин бренда Zara находится в Киеве - там в декабре даже сняли вывеску. Кроме магазинов Zara, Bershka, Pull&Bear и H&M, в Украине закрыты также Massimo Dutti, Oysho.