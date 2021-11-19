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У магазині Харкова моторошно травмувалася жінка: продавець "включила ігнор"

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Харків, П'ятниця 19 листопада 2021 10:24
У магазині Харкова моторошно травмувалася жінка: продавець "включила ігнор" У Харкові продавець відзначилася байдужістю (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У продуктовому магазині Харкова трапилася неприємна історія. В ній відзначилася байдужістю продавець.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Харків 1654".

Як все сталося

Автори відео стверджують, що в м'ясному магазині на вулиці Гагаріна спіткнулася і впала на підлогу жінка. Вона моторошно травмувалася і у неї була видна кров на голові. Продавець побачила це, але абсолютно не відреагувала. Вона вийшла з-за прилавку - подивилася на закривавлену жінку і продовжила перекладати ковбасу на вітрині.

У коментарях до відео харків'яни відзначили, що магазин називається "Новожановський м'ясокомбінат" і знаходиться він на Леваді.

  • Це, звичайно, сумно, що є такі бездушні люди.
  • Немає слів. І це тільки одиничний приклад. Людяність, співчуття у нас вже отрафується.
  • Ну скажімо так, на Леваді кожен другий - це синя мерзота і, якщо він завалюється до тебе в магазин, то це цілком нормальна реакція реакцію далі я звичайно не зрозумів, але швидше за все, це переляк і не розуміння, що робити далі, в такій ситуації люди під переляком починають робити звичайні справи.

Як ми раніше писали, в Одесі продавець овочів з молотком накинувся на перехожого.

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магазин Харків
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