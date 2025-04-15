Мясо с такой маркировкой в магазине - опасно: почему не стоит его покупать

Эксперты по качеству пищевых продуктов и защите прав потребителей предупреждают: некоторые надписи и формулировки на упаковке фарша могут свидетельствовать о низком качестве, скрывать нежелательные ингредиенты или даже нести потенциальные риски.

Главный "красный флажок" - размытое название

Первое, на что советуют обращать внимание специалисты - это нечеткие, общие названия продукта. Избегайте фарша с маркировкой вроде:

"Фарш домашний"

"Фарш ассорти"

"Фарш особый"

"Мясной продукт рубленый"

Или просто "Фарш" (без указания вида мяса)

Почему такие названия - это плохо? Они не дают покупателю никакой конкретной информации о составе. Под такими "обобщениями" производитель может скрывать:

Неизвестное соотношение мяса

Например, в фарше "ассорти" может быть 90% более дешевой свинины и только 10% говядины.

Использование менее качественных частей

Обрезки, жир, соединительная ткань, иногда даже кожа - все это может попасть в фарш с нечетким названием.

Добавление воды и добавок

Чтобы увеличить вес и улучшить вид менее качественного сырья.

Ищите конкретику на этикетке

Добросовестный производитель всегда четко указывает, из какого мяса изготовлен фарш: "Фарш говяжий", "Фарш свиной", "Фарш куриный", "Фарш из индейки". Это позволяет вам понимать, что именно вы покупаете. Еще лучше, если указан сорт мяса (например, "высший сорт") или примерный процент жира.

Всегда проверяйте мелкий шрифт

Даже если название конкретное, не поленитесь прочитать полный состав продукта и обратить внимание на срок годности:

Состав

Убедитесь, что в списке ингредиентов нет неожиданных компонентов, таких как соевый белок, растительная клетчатка, крахмал, большое количество воды, фосфаты (влагоудерживающие агенты), консерванты или усилители вкуса (если вы ищете чистый мясной продукт). Их наличие может свидетельствовать о попытке удешевить фарш.

Срок годности

Фарш - продукт, который чрезвычайно быстро портится из-за большой поверхности контакта с воздухом и бактериями. Выбирайте свежий продукт, внимательно смотрите на дату изготовления и конечный срок потребления. Никогда не покупайте фарш, срок годности которого подходит к концу, даже если на него действует большая скидка.

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