Запеченное ризотто с моцареллой и базиликом: рецепт итальянского гарнира к мясу

Ризотто - классическое итальянское блюдо, главный ингредиент которого - рис. Хотя обычно ризотто готовят как основное первое блюдо, с добавлением мяса, этот вариант может быть отличным гарниром или легким ужином.

О том, как готовить запеченное ризотто с моцареллой и базиликом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Good Food .

Что нужно для ризотто с базиликом и моцареллой

Для приготовления такого ароматного гарнира нужны следующие продукты:

оливковое масло - 2 ст. л.;

лук - 1 шт.;

рис - 300 г;

вино - 100 мл;

горячий овощной бульон - 750 мл;

помидоры черри - 100 г;

пармезан - 25 г;

моцарелла - 150 г;

панировочные сухари - 25 г;

листья базилика - небольшая горсть.

Как готовить запеченное ризотто с моцареллой и базиликом

Приступите к подготовке овощей, зелени и сыра. Очистьте лук и нарежьте маленькими кубиками.

Помидоры черри помойте и разрежьте пополам. Не стоит нарезать помидоры мельче - после тушения они уменьшатся в размерах, так что чем меньше будут кусочки - тем сложнее их будет почувствовать на вкус.

Для создания корочки запеченного ризотто, пармезан необходимо натереть на маленькой терке. Моцареллу, которая достаточно мягкая, можно просто нарезать небольшими кусочками произвольной формы.

Листья базилика промойте, разложите на салфетках, чтобы убрать лишнюю влагу - или воспользуйтесь ситом. После этого отложите несколько мелких листочков для украшения блюда перед подачей, а остальное измельчите ножом.

Поставьте разогреваться духовку до 200 градусов. Нагрейте 1 ст. л. масла в сковороде, которое можно использовать в качестве формы для запекания, всыпьте лук.

Жарьте лук на маленьком огне в течение 8-10 минут до золотистого цвета. После этого всыпьте рис и тщательно перемешайте ингредиенты для ризотто.

Для этого рецепта советуют выбирать короткозернистый рис, например Арборио, который, после приготовления, отличается кремообразной текстурой благодаря высокому содержанию крахмала.

Влейте вино, если вы его используете, и готовьте рис в течение 2 минут, пока жидкость не впитается. Затем налейте горячий бульон и быстро перемешайте рис с луком. После этого поставьте форму в духовку и запекайте рис в течение 10 минут.

Достаньте форму из духовки, добавьте в ризотто помидоры, измельченный базилик, половину пармезана и, по желанию, приправы. Слегка разровняйте поверхность блюда ложкой, а затем равномерно разложите кусочки моцареллы.

Посыпьте ризотто сверху панировочными сухарями и пармезаном, что остался, и полейте остальным оливковым маслом.

Снова поставьте блюдо в духовку и запекайте еще в течение 10-15 минут, пока рис не разварится, а сыр не превратится в хрустящую корочку.

После этого дайте блюду немного охладиться в течение нескольких минут, посыпьте отложенными листиками базилика и подавайте ризотто к столу.