Новогодние салаты без мяса: 5 рецептов к зимнему празднику
Салаты - непременная закуска к новогоднему столу. Большую популярность приобретают салаты без мяса - в сочетании с сытными блюдами, такая закуска более легкая для организма.
РБК-Украина (проект Styler) собрало несложные рецепты вкусных новогодних салатов без мяса.
Салат с тунцом без майонеза
Салат с тунцом без майонеза (фото: Freepik)
Для того, чтобы приготовить салат с тунцом, понадобятся такие продукты:
- консервированный тунец - 160 г
- черные оливки - 0,5 банки
- яйца - 3 шт.
- консервированная кукуруза - 2 ст. л.
- помидоры - 150 г
- листья салата - 5-6 шт.
- красный лук - 1 шт.
- оливковое масло - 2 ст. л.
- соевый соус - 1 ст. л.
- дижонская горчица - 2 ч. л.
Как готовить салат с тунцом
Для того, чтобы приготовить этот салат, промойте и обсушите листья салата. Выложите их на дно тарелки.
Яйца отварите вкрутую, затем очистите от скорлупы и нарежьте ломтиками. Помидоры помойте и также нарежьте на ломтики.
Слейте с кукурузы жидкость и выложите зерна на листья салата вместе с помидорами и яйцами. С тунца необходимо слить масло и переложить рыбу к салату.
Лук почистите и нарежьте на кольца, украсьте ими и оливками салат. Для заправки смешайте соевый соус, масло и горчицу. Полейте салат без мяса перед подачей к столу.
Салат с кукурузой и сыром
Салат с кукурузой и сыром (скриншот / Лилия Цвит)
Для того, чтобы приготовить салат с кукурузой и сыром, нужны эти продукты:
- микс салатов - 1 упаковка
- консервированная кукуруза - 100 г
- огурец (свежий) - 2 шт.
- сыр - 100 г
- оливковое масло - 70 мл
- соевый соус - 2 ст. л.
- лимонный сок - 2 ст. л.
Как готовить салат с кукурузой и сыром
При необходимости промойте и обсушите микс салата, переложите зелень в глубокую тарелку. Слейте с кукурузы жидкость и добавьте ингредиент в салат.
Помойте огурец, срежьте с него кожуру, а затем нарежьте овощ кружочками. Выложите огурец на салат, добавьте соль по вкусу.
Чтобы сделать соус, смешайте масло с лимонным соком и соусом. Отдельно натрите сыр на крупной терке. Перед подачей к новогоднему столу заправьте салат без мяса соусом и посыпьте сыром.
Овощной салат с картофелем
Овощной салат с картофелем (скриншот / Смачні страви)
Для того, чтобы приготовить салат с картофелем, нужны эти продукты:
- картофель - 2 шт.
- морковь - 1 шт.
- маринованные шампиньоны - 100 г
- консервированные огурцы - 2 шт.
- зеленый лук - по вкусу
- консервированная фасоль - 300 г
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- майонез - 2 ст. л.
Как готовить салат с картофелем
Чтобы приготовить такой салат без мяса, помойте и отварите картофель и морковь, не снимая кожуру. Затем почистьте картофелины и морковь, нарежьте их на небольшие кубики.
Также нарежьте маринованные шампиньоны и консервированные огурцы. Помойте и измельчите ножом зеленый лук.
Слейте с консервированной фасоли жидкость. Смешайте все ингредиенты для салата без мяса, добавьте соль и перец. Заправьте салат с майонезом или растительным маслом - и блюдо можно подавать к столу.
Салат "На здоровье"
Овощной салат без мяса (скриншот / Куховаримо разом)
Для того, чтобы приготовить этот салат без мяса, нужны эти продукты:
- капуста - 0,5 шт.
- морковь - 1 шт.
- свекла - 1 шт.
- растительное масло - 3 ст. л.
- лимонный сок - 2 ст. л.
- соль - 0,5 ч. л.
- сахар - 0,5 ч. л.
Как готовить салат с морковью без мяса
Для приготовления этого салата капусту нужно нашинковать или нарезать тонкой соломкой. Помойте и почистьте морковь, нашинкуйте ее или натрите на крупной терке.
Свеклу нужно почистить от кожуры и натереть на крупной терке. Можно использовать сырой или отварной корнеплод.
Смешайте овощи, заправьте салат маслом и лимонным соком, добавьте соль и сахар - и новогодняя закуска без мяса готова.
Салат "Виолетта"
Салат "Виолетта" (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Для того, чтобы приготовить этот салат "Виолетта" со свеклой, нужны эти продукты:
- свекла - 2 шт.
- сыр - 70 г
- огурцы квашеные - 2 шт.
- горошек консервированный - 70 г
- чеснок - зубчик
- соль - по вкусу
- перец - по вкусу
- майонез - 3 ст. л.
Как готовить салат "Виолетта"
Для этого салата нужно заранее отварить свеклу, затем почистить корнеплод от кожуры и нарезать на небольшие кубики. Также нарежьте кубиками огурец и сыр.
Смешайте ингредиенты, с зеленого горошка слейте жидкость и добавьте его в салат. Очистите и пропустите через пресс чеснок, добавьте его вместе с солью и перцем к салату. Заправьте салат без мяса майонезом и подавайте к столу.
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При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал "Кулінарні рецепти", кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит, YouTube-канал "Смачні страви", YouTube-канал "Куховаримо разом", YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".