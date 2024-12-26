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Новогодние салаты без мяса: 5 рецептов к зимнему празднику

Четверг 26 декабря 2024 18:59
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Новогодние салаты без мяса: 5 рецептов к зимнему празднику Какие новогодние салаты без мяса можно приготовить к празднику (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Салаты - непременная закуска к новогоднему столу. Большую популярность приобретают салаты без мяса - в сочетании с сытными блюдами, такая закуска более легкая для организма.

РБК-Украина (проект Styler) собрало несложные рецепты вкусных новогодних салатов без мяса.

Салат с тунцом без майонеза

Новогодние салаты без мяса: 5 рецептов к зимнему празднику

Салат с тунцом без майонеза (фото: Freepik)

Для того, чтобы приготовить салат с тунцом, понадобятся такие продукты:

  • консервированный тунец - 160 г
  • черные оливки - 0,5 банки
  • яйца - 3 шт.
  • консервированная кукуруза - 2 ст. л.
  • помидоры - 150 г
  • листья салата - 5-6 шт.
  • красный лук - 1 шт.
  • оливковое масло - 2 ст. л.
  • соевый соус - 1 ст. л.
  • дижонская горчица - 2 ч. л.

Как готовить салат с тунцом

Для того, чтобы приготовить этот салат, промойте и обсушите листья салата. Выложите их на дно тарелки.

Яйца отварите вкрутую, затем очистите от скорлупы и нарежьте ломтиками. Помидоры помойте и также нарежьте на ломтики.

Слейте с кукурузы жидкость и выложите зерна на листья салата вместе с помидорами и яйцами. С тунца необходимо слить масло и переложить рыбу к салату.

Лук почистите и нарежьте на кольца, украсьте ими и оливками салат. Для заправки смешайте соевый соус, масло и горчицу. Полейте салат без мяса перед подачей к столу.

Салат с кукурузой и сыром

Новогодние салаты без мяса: 5 рецептов к зимнему празднику

Салат с кукурузой и сыром (скриншот / Лилия Цвит)

Для того, чтобы приготовить салат с кукурузой и сыром, нужны эти продукты:

  • микс салатов - 1 упаковка
  • консервированная кукуруза - 100 г
  • огурец (свежий) - 2 шт.
  • сыр - 100 г
  • оливковое масло - 70 мл
  • соевый соус - 2 ст. л.
  • лимонный сок - 2 ст. л.

Как готовить салат с кукурузой и сыром

При необходимости промойте и обсушите микс салата, переложите зелень в глубокую тарелку. Слейте с кукурузы жидкость и добавьте ингредиент в салат.

Помойте огурец, срежьте с него кожуру, а затем нарежьте овощ кружочками. Выложите огурец на салат, добавьте соль по вкусу.

Чтобы сделать соус, смешайте масло с лимонным соком и соусом. Отдельно натрите сыр на крупной терке. Перед подачей к новогоднему столу заправьте салат без мяса соусом и посыпьте сыром.

Овощной салат с картофелем

Новогодние салаты без мяса: 5 рецептов к зимнему празднику

Овощной салат с картофелем (скриншот / Смачні страви)

Для того, чтобы приготовить салат с картофелем, нужны эти продукты:

  • картофель - 2 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • маринованные шампиньоны - 100 г
  • консервированные огурцы - 2 шт.
  • зеленый лук - по вкусу
  • консервированная фасоль - 300 г
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • майонез - 2 ст. л.

Как готовить салат с картофелем

Чтобы приготовить такой салат без мяса, помойте и отварите картофель и морковь, не снимая кожуру. Затем почистьте картофелины и морковь, нарежьте их на небольшие кубики.

Также нарежьте маринованные шампиньоны и консервированные огурцы. Помойте и измельчите ножом зеленый лук.

Слейте с консервированной фасоли жидкость. Смешайте все ингредиенты для салата без мяса, добавьте соль и перец. Заправьте салат с майонезом или растительным маслом - и блюдо можно подавать к столу.

Салат "На здоровье"

Новогодние салаты без мяса: 5 рецептов к зимнему празднику

Овощной салат без мяса (скриншот / Куховаримо разом)

Для того, чтобы приготовить этот салат без мяса, нужны эти продукты:

  • капуста - 0,5 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • свекла - 1 шт.
  • растительное масло - 3 ст. л.
  • лимонный сок - 2 ст. л.
  • соль - 0,5 ч. л.
  • сахар - 0,5 ч. л.

Как готовить салат с морковью без мяса

Для приготовления этого салата капусту нужно нашинковать или нарезать тонкой соломкой. Помойте и почистьте морковь, нашинкуйте ее или натрите на крупной терке.

Свеклу нужно почистить от кожуры и натереть на крупной терке. Можно использовать сырой или отварной корнеплод.

Смешайте овощи, заправьте салат маслом и лимонным соком, добавьте соль и сахар - и новогодняя закуска без мяса готова.

Салат "Виолетта"

Новогодние салаты без мяса: 5 рецептов к зимнему празднику

Салат "Виолетта" (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Для того, чтобы приготовить этот салат "Виолетта" со свеклой, нужны эти продукты:

  • свекла - 2 шт.
  • сыр - 70 г
  • огурцы квашеные - 2 шт.
  • горошек консервированный - 70 г
  • чеснок - зубчик
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • майонез - 3 ст. л.

Как готовить салат "Виолетта"

Для этого салата нужно заранее отварить свеклу, затем почистить корнеплод от кожуры и нарезать на небольшие кубики. Также нарежьте кубиками огурец и сыр.

Смешайте ингредиенты, с зеленого горошка слейте жидкость и добавьте его в салат. Очистите и пропустите через пресс чеснок, добавьте его вместе с солью и перцем к салату. Заправьте салат без мяса майонезом и подавайте к столу.

Кстати, ранее мы писали, как готовить тарталетки со шпротами.

Читайте также, как приготовить к Новому году запеченную скумбрию.

При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал "Кулінарні рецепти", кулинарный YouTube-канал Лилии Цвит, YouTube-канал "Смачні страви", YouTube-канал "Куховаримо разом", YouTube-канал "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

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