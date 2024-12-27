Мясной торт: рецепт вкуснейшего блюда для праздника и на каждый день
Этот сытный мясной пирог состоит из несладких блинов с мясом и грибной начинки. Блюдо несколько напоминает лазанью и станет отличной закуской на праздничном столе.
О том, как приготовить мясной торт для праздничного стола, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".
Что нужно для мясного торта
Для того, чтобы приготовить мясной торт из блинов, понадобятся такие продукты:
- фарш куриный - 450 г
- грибы - 250 г
- мука - 4 ст. л.
- яйца - 2 шт.
- творог - 200 г
- молоко - 450 г
- йогурт (или сметана или майонез) - 4 ст. л.
- лук - 1 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- разрыхлитель - 1 ч. л.
- зелень - пучок
- мускатный орех - щепотка
- тимьян - щепотка
- соль - по вкусу
Как готовить мясной торт из блинов
Для того, чтобы приготовить мясной пирог, фарш добавляют к коржам-блинам. Переложите фарш в глубокую миску, разбейте к нему яйца, после чего тщательно перемешайте массу. Влейте молоко, и снова перемешайте ингредиенты.
В отдельной миске соедините муку с разрыхлителем, солью и мускатным орехом. Затем добавьте сухие ингредиенты к фаршу.
Тщательно перемешайте массу и пожарьте из нее 5-6 блинов на хорошо разогретой сковороде. Жарить блины для мясного торта нужно в течение 3-5 минут на среднем огне, накрыв сковороду крышкой.
Как готовить мясной торт из блинов (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Для приготовления начинки помойте грибы и нарежьте их ломтиками. Лук почистьте и нарежьте полукольцами.
Сначала обжарьте лук до золотистой корочки. Затем добавьте грибы и другие специи. Жарьте начинку до готовности грибов.
Промойте и обсушите зелень, измельчите ее ножом. Сыр нужно натереть на терке, а чеснок - почистить и пропустить через пресс. Для приготовления соуса для смазывания торта смешайте половину сыра с зеленью, чесноком и несладким йогуртом или сметаной.
Застелите противень для выпекания фольгой или пергаментом. Выложите первый блинчик, смажьте его соусом с зеленью и выложите часть начинки.
Как готовить мясной торт (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Накройте начинку другим блином и повторите шаг до окончания всех ингредиентов. Присыпьте торт оставшимся сыром и поставьте в разогретую до 190 градусов в духовку на 30 минут.
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