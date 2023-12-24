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Можно ли хранить продукты на балконе? Узнайте правду и больше никогда не совершайте эту ошибку

Воскресенье 24 декабря 2023 14:35
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Можно ли хранить продукты на балконе? Узнайте правду и больше никогда не совершайте эту ошибку Можно ли поставить салат на балкон (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Зимой, а особенно на праздники, когда не вся еда может уместиться в холодильнике, многие переносят продукты на балкон. Но можно ли это делать? Как оказалось, ответ только один.

Можно ли хранить продукты на балконе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Продукты на балконе - главный нюанс

Как оказалось, хранение пищи на балконе не только не продлевает срок годности ваших любимых салатов или холодца. На самом же деле это приводит к тому, что продукты портятся еще быстрее.

"Зимой температура довольно капризна. Вечером на термометре можно увидеть -10 градусов, но утром она будет на несколько градусов выше нуля. Такие колебания и условия не подходят для хранения продуктов. Если съесть такое блюдо, могут возникнуть проблемы с желудком", - объясняет издание.

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Почему салаты не стоит оставлять на балконе (коллаж: РБК-Украина)

Почему не стоит хранить еду на балконе - неприятная правда

Немногие об этом задумываются, но на качество продуктов негативно влияют не только колебания температуры. Следует учесть еще и то, что на балконе вашими салатами могут полакомиться "гости", о существовании которых вы даже не догадываетесь.

"На балконе еда может быть загрязнена насекомыми, птицами или мышами. Поэтому лучше не рисковать и готовить только такое количество продуктов, которое поместится в холодильнике", - добавили в издании.

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