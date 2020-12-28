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Парижан і Яник: як оригінально українці називали дітей у 2020 році

Понеділок 28 грудня 2020 13:46
Парижан і Яник: як оригінально українці називали дітей у 2020 році
У 2020 році імена деяких малюків були дуже оригінальними (фото: freepic. com)
Автор: Людмила Жукова

Підходить до кінця 2020 рік. Для багатьох українців він виявився повним випробувань, але все ж він не припинив природний процес дітонародження. Правда, за останній рік багато батьки вирішили бути креативними і називали своїх новонароджених дуже оригінально.

На сторінці Міністерства юстиції в Facebook опублікували список найбільш цікавих імен для хлопчиків і дівчаток.

Так, в Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків в цьому році стали Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

Серед дівчаток зустрічалися такі імена, як Луна, Імперія, Попелюшка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

Більшість батьків все ж віддавали перевагу традиційним українським іменам. Так, серед хлопчиків у цьому році в Україні з'явилося більше Артемов, Андрєєв, Богданов, Владислав, Владимиров, Данилов, Дмитрієв.

найпопулярнішими жіночими іменами в 2020 році були: Анна, Анастасія, Антоніна, Богдан, Валерія, Вікторія.

Парижан і Яник: як оригінально українці називали дітей у 2020 році

Як ми раніше повідомляли, названі найкращі українські зірки 2020-го.

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