ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Людям важко дихати: передмістя Києва затягнуло коричневою димкою (відео)

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 18:29
Людям важко дихати: передмістя Києва затягнуло коричневою димкою (відео)
Жителі передмістя скаржаться на погане повітря (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У передмісті Києва дуже зіпсувалося повітря, експерти пояснили чому

Передмістя Києва ближче до вечора 1 жовтня затягнуло коричневою димкою, люди скаржаться, що важко дихати. Таке явище ймовірно пов'язано з пиловою бурею, кажуть фахівці.

Про проблеми з чистотою повітря розповіли в ряді міст і сіл Обухівського району - Українці, Козині та Конча-Заспі. Про це повідомляє ТСН.

"Видимість на Старообухівській трасі дещо обмежена через пилову бурю. У повітрі відчуваються дрібні піщинки, аж важко дихати", - говорить очевидець Вадим.

Людям важко дихати: передмістя Києва затягнуло коричневою димкою (відео)

Пилова буря під Києвом (фото: tsn.ua)

А місто Українка, за його словами, здалеку піщано-коричневого кольору.

В Українському гідрометцентрі кажуть, швидше за все це не пилова буря. При цьому конкретної відповіді у синоптиків теж немає.

Передмістя Києва затягнуло пиловою бурею (фото: tsn.ua)

"Вчора були опади, в Обухівському районі теж. Тому це не може бути пилова буря. Пилової бурі в Обухівському районі в Укргідрометцентрі не зафіксовано", - стверджує Владислав Білик, начальник відділу метеопрогнозів.

Раніше лікар розповів, які важкі хвороби може викликати брудне повітря Києва.

Також учені названі головні джерела забруднення у квартирі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя загрязнение
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся