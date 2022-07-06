Людям з хворим шлунком не можна ці напої: список

Люди з такими хворобами шлунку, як виразка, не можна вживати ряд популярних напоїв, щоб не погіршити свій стан. Особливо протипоказано пити їх натщесерце.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

Мова йде про кислі фруктові соки

За словами медика, такі напої змінюють кислотність рідини, яка допомагає перетравлювати їжу - шлункової кислоти.

"Шлункова кислота - водяниста безбарвна рідина, що виділяється парієтальними клітинами слизової оболонки шлунка. Кислота відіграє дуже важливу роль у перетравленні їжі, вона може розщеплювати їжу, вбивати бактерії та сприяти перетравленню їжі", - говорить медик.

Однак шлункова кислота - це палиця "з двома кінцями". Занадто багато або занадто мало шлункової кислоти може завдати шкоди травній системі.

Коли секреція шлункової кислоти занадто низька, ви можете відчувати такі симптоми, як втрата апетиту, нетравлення, здуття живота, діарея, запор тощо.

Фото: Кислі соки шкідливі для людей з виразкою (pixabay)

Якщо в шлунку забагато кислоти

Надмірна ж кількість шлункової кислоти роз’їдає слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки, що призводить до виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

Зокрема, лимонний сік містить багато лимонної кислоти. Це дуже кисла рідина, яка буде стимулювати секрецію шлункової кислоти, а велика кількість шлункової кислоти погіршить стан хворих на виразку.

Тому пацієнтам з виразкою слід уникати вживання кислих напоїв, таких як: