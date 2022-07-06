ru ua
Ср, 06 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Людям з хворим шлунком не можна ці напої: список

Новость на русском →
Середа 06 липня 2022 08:48
Людям з хворим шлунком не можна ці напої: список Фото: Людям з хворим шлунком не можна ці напої (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Люди з такими хворобами шлунку, як виразка, не можна вживати ряд популярних напоїв, щоб не погіршити свій стан. Особливо протипоказано пити їх натщесерце.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Мова йде про кислі фруктові соки

За словами медика, такі напої змінюють кислотність рідини, яка допомагає перетравлювати їжу - шлункової кислоти.

"Шлункова кислота - водяниста безбарвна рідина, що виділяється парієтальними клітинами слизової оболонки шлунка. Кислота відіграє дуже важливу роль у перетравленні їжі, вона може розщеплювати їжу, вбивати бактерії та сприяти перетравленню їжі", - говорить медик.

Однак шлункова кислота - це палиця "з двома кінцями". Занадто багато або занадто мало шлункової кислоти може завдати шкоди травній системі.

Коли секреція шлункової кислоти занадто низька, ви можете відчувати такі симптоми, як втрата апетиту, нетравлення, здуття живота, діарея, запор тощо.

Людям з хворим шлунком не можна ці напої: список

Фото: Кислі соки шкідливі для людей з виразкою (pixabay)

Якщо в шлунку забагато кислоти

Надмірна ж кількість шлункової кислоти роз’їдає слизову оболонку шлунка та дванадцятипалої кишки, що призводить до виразки шлунка та дванадцятипалої кишки.

Зокрема, лимонний сік містить багато лимонної кислоти. Це дуже кисла рідина, яка буде стимулювати секрецію шлункової кислоти, а велика кількість шлункової кислоти погіршить стан хворих на виразку.

Тому пацієнтам з виразкою слід уникати вживання кислих напоїв, таких як:

  • лимонний сік,
  • апельсиновий сік,
  • яблучний сік,
  • виноградний сік тощо.

Раніше лікар розповіла про фрукт, поживніший за м'ясо, який може замінити три яйця.

Також повідомлялося, яка солодка газована вода найбільш шкідлива для вашого організму.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя