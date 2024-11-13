"Люди верят в мгновенные чудеса": трихолог рассказала о вреде кератинового восстановления волос

Вся правда о процедурах

Бразильское выпрямление - это процесс выравнивания, который включает использование белкового раствора, которым покрывают пряди.

По словам трихолога и дерматолога Анны Безик, часто салоны красоты распространяют ложную информацию о процедурах, придавая им "магическую" силу.

Часто о процедурах можно услышать такое: "волосы заполняются утраченными микроэлементами, происходит полное оздоровление, гидролизованный кератин из шерсти овец образует вокруг волос защитную решетку или коллаген для волос".

Однако на самом деле кератин - это действительно белок из которого состоит кутикула, которая защищает волосы. Как только она повреждается, волосы начинают разрушаться.

Но тот кератин, что делают для волос - химического происхождения и ничего общего не имеет с пользой. Клиентам салона часто говорят, что кератин и аминокислоты проникают внутрь волос. Но происходит это не так.

"Возьмите одну фасоль и заставьте ее проникнуть внутрь другой фасоли. Ничего не получится! Кератин покрывает волос пленкой, после, в волосы ничего не проникают, а со временем волосы становятся сухими и ломаются", - отметила врач.

К тому же трихолог привела научные доказательства, что кератиновое выпрямление в составе формальдегида и глиоксиловой кислоты ослабляют волосы и делают его более ломкими.

Что произойдет с кудрявыми волосами

Кроме того, кудрявые волосы после этой процедуры нередко "сыплется". Дело в том, что строение кудрявых волос отличается от прямых: оно неравномерно по толщине и в местах сгибов тонкое. Когда сгиб насильно разгибается, волосы разламываются.

Формальдегид - это газ, при растворении которого в воде происходит химическая реакция и образуется Methylene glycol (эта смесь и является формалином). Кроме того, это известный канцероген, то есть вещество, увеличивающее шанс заболеть раком.

Один его запах вызывает першение в горле, кашель, раздражение глаз и слизистой носа, аллергию. Пара формальдегида продолжают выделяться и после процедуры, при воздействии на обработанные волосы феном или горячей водой.

Когда можно увидеть последствия

Последствия видны не сразу, а спустя 3-5 месяцев. Тогда волосы сильно ломаются и выпадают, у некоторых сыплется круглый год. Плойки, фен, покраска и ежедневное расчесывание - все это расшатывает и повреждает кутикулу.

"Даже частое вытягивание феном. Что уж говорить о нагреве до 230 градусов (при которых запекается мясо) и переплавляются дисульфидные связи", - добавила эксперт.

Что делает волосы блестящими после процедуры

После "кератинового выпрямления" волосы становятся блестящими и мягкими, потому что их лакируют сильно нагретыми силиконами, которые есть в составе этих средств.

Силиконы не оздоравливают волосы, а создают визуальный эффект лака. То есть волосы после этих процедур блестят тем же блеском, которым блестят золотые зубные коронки.

Часть дисульфидных связей остается разрушенной, поэтому такие волосы и требуют бережного ухода, например, безсульфатного шампуня.

Чаще "кератиновое восстановление" приходят делать женщины, волосам которых не хватает увлажнения, от чего и пушатся. Такие волосы нужно долго увлажнять, исключив из употребления сульфаты и силиконы и добавить сильные кондиционеры, а не "плавить" химией.

"Когда, девушка, перестает ее делать, то можете представить резинку (часто такой обертывают денежные купюры), которую разрезали вдоль на мелкие части, если ее потереть между пальцами она раскрошится - такими стают волосы после перенасыщения процедур с высокими пленками и силиконами из термо запайкой. Но люди верят в мгновенные чудеса", - написала Анан Безик.

Важно знать, что регулярное использование кератина в таком формате может привести к ослаблению волосяных луковиц и их выпадению из-за постоянного утяжеления за счет нанесенного состава.