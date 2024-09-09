Долгожители поделились секретами питания, которые помогли им дожить до 100 лет

Кто из нас не мечтает прожить долгую и здоровую жизнь? Наряду с достаточным количеством физических упражнений акцент на здоровом питании является главным приоритетом для тех, кто хочет увеличить свои шансы прожить дольше.

Какие правила в питании соблюдают долгожители, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Best Life.

Как питаются долгожители

Они пьют чай

По словам 107-летней Шицуи Хакоиши, живущей в Накагаве (Япония) смесь определенных трав является одной из основных причин, почему она считает, что все еще здорова.

Ее смесь включает сушеный японский имбирь, цветы и расторопшу, которых она заваривает достаточно, чтобы наслаждаться тремя чашками во время каждого еды.

И она не одна: диетологи отмечают, что чай часто является основным продуктом питания в "голубых зонах" (места особенно высокой концентрацией жителей, живущих более 100 лет).

Исследователи отмечают, что антиоксиданты в напитках могут способствовать развитию широкого спектра преимуществ для здоровья от сердечно-сосудистой системы и мозга до кишечника и иммунитета.

Много овощей и фруктов

Бикрам Сингх Гревал из Индии прожил до 100 лет. Он каждый день включал пять фруктов и пять овощей в свой рацион. По его словам, именно это принесло долгие годы жизни.

"Я считаю, что сочетание хорошей диеты, физических упражнений и фиксированного графика сна может помочь каждому достичь 100-летнего возраста", - говорил Бикрам.

Овощи очень важны в рационе (фото: freepik.com)

Много бобовых

Листовая зелень может быть не единственным продуктом растительного происхождения, который можно включить в свой рацион долголетия. Также старайтесь есть побольше бобов и чечевицы.

Одним из самых заметных примеров является семья Мелисс из Сардинии, Италия, когда-то попавшая в Книгу рекордов Гиннеса как "семья, которая прожила дольше всего в мире".

По словам Дэна Бюттнера, известного автора и исследователя, введшего термин "голубые зоны", семья каждый день ела бы суп минестроне из трех видов бобов вместе с цельнозерновым хлебом на закваске и небольшим бокалом вина.

В прошлом году в интервью Бюттнер объяснил, что это далеко не единственный пример такой диетической тенденции.

"В каждой голубой зоне, которую я посетил, фасоль и другие бобовые были и остаются основным компонентом ежедневного рациона", - сказал он.

Употребление бобовых ведет к долголетию (фото: freepik.com)

Избегание ультраобработанной пищи

106-летняя Дороти Стейтен из Эль-Пасо, штат Техас, сказала, что приписывает свою долгую жизнь тому, что она ест.

Она употребляла пищу растительного происхождения и делала акцент на необработанных продуктах питания, включая морковь, зелень, шпинат, брокколи, арбуз и канталупу.

Она добавила, что любит есть курицу и рыбу для баланса белка. Остальные столетние люди также избегали обработанных блюд.

Яйца

Яйца могут быть отличным источником белка утром, днем и вечером, во многом благодаря их универсальности. И некоторые люди, отпраздновавшие свой 100-летний юбилей, могут считать этот продукт основной частью рациона. Среди них Эмма Морано, итальянка, умершая в 2017 году, достигнув 117 лет.

Ее бывший врач рассказал, что Эмма всегда ела два сырых яйца каждое утро, прежде чем наслаждаться омлетом в полдень на обед.

Морано не единственный человек, достигший века на постоянной диете из яиц. По словам Луизы Джин Синьор, женщины из Нью-Йорка, которой недавно исполнилось 112 лет, яйца - это основная еда в ее рационе.

Вино

Сейчас нет окончательной информации о долгосрочной пользе для здоровья по сравнению с рисками, связанными с потреблением алкоголя. Однако есть по крайней мере несколько долгожителей, которые употребляют вино и благодарят его.

По словам 104-летней Эвелин Илз, вино помогало ей от стресса.

"Я пью вино каждый день. Это Franzia Chillable Red", - сказала долгожительница.

Эдит "Эди" Чеккарелли, женщина, когда-то носившая титул старейшего человека в Америке, сказала в интервью, что секрет ее ежедневного рациона заключался в том, чтобы "выпивать несколько глотков красного вина после обеда".

Некоторые долгожители употребляли вино каждый день (фото: freepik.com)