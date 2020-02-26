Мільйони людей зіткнулися з новою страшною проблемою: і це не коронавірус

Коронавірус 2020, онлайн-тест на який пропонують пройти українцям, відволік людей по всьому світу від іншої серйозної проблеми - безпричинних симптомів хронічного кашлю. Хоча з цим захворюванням стикаються мільйони жителів у всіх країнах.

Так, згідно з новим дослідженням, до 10% дорослих у всьому світі відчувають симптоми кашлю без чіткої основної причини. Деякі страждають протягом десятиліть. При цьому, в даний час для них немає ефективного лікування.

Дослідники з Університету Манчестера протягом довгих років намагаються вирішити цю проблему. Вони повідомляють, що клінічні випробування нового препарату призвели до значного зниження видимих симптомів у пацієнтів.

Експерти кажуть, що використання нового препарату Gefapixant (MK-7264) призвело до помітного поліпшення стану хворих.

У цілому для експерименту були обрані 253 чоловіків і жінок із США і Великої Британії, які страждали від кашлю і не реагували на лікування в середньому 14-15 років, але в іншому були здорові. Під час 12-тижневого дослідження випробуваним давали новий препарат або плацебо два рази в день. Хто з пацієнтів приймав дані ліки - самі піддослідні не знали. Перед дослідженням пацієнти повідомили, що вони кашляють близько 24-29 раз на годину.

Після 12 тижнів лікування ті, кому давали препарат, повідомили про зниження в середньому до 11 покашлювань в годину. У той час як ті, хто приймав плацебо, повідомляли про зниження лише до 18 разів на годину. Однак таке зниження симптомів від плацебо пов'язане з тим, що ці пацієнти знали про попередні дослідження препарату і про його позитивні ефекти.

Постійний кашель викликає подразнення легенів і трахеї, що у майбутньому з великою ймовірністю може перерости в рак. Тільки в Україні щорічно фіксується близько 13 тис. нових випадків захворювання на рак легенів і це число постійно зростає. Препарат демонструє неймовірні успіхи в усуненні симптомів безпричинного кашлю і якнайшвидший його випуск в масове виробництво дуже важливий для лікування такої, здавалося б, безневинної хвороби як прості покашлювання.

Раніше ми писали про те, що лікарі назвали ранні симптоми раку легенів, які багато людей часто ігнорують.