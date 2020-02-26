Миллионы людей столкнулись с новой страшной проблемой: и это не коронавирус

Коронавирус 2020, онлайн-тест на который предлагают пройти украинцам, отвлек людей по всему мира от другой серьезной проблемы - беспричинных симптомов хронического кашля. Хотя с этим заболеванием сталкиваются миллионы жителей во всех странах.

Так, согласно новым исследованиям, до 10% взрослых во всем мире испытывают симптомы кашля без четкой основной причины. Некоторые страдают на протяжении десятилетий. При этом, в настоящее время для них нет эффективного лечения.

Исследователи из Университета Манчестера на протяжении долгих лет пытаются решить эту проблему. Они сообщают, что клинические испытания нового препарата привели к значительному снижению видимых симптомов у пациентов.

Эксперты говорят, что использование нового препарата Gefapixant (MK-7264) привело к заметному улучшению состояния испытуемых.

В общей сложности для эксперимента были выбраны 253 мужчин и женщин из США и Великобритании, которые страдали от кашля и не реагировали на лечение в среднем 14-15 лет, но в остальном были здоровы. Во время 12-недельного исследования испытуемым давали новый препарат либо плацебо два раза в день. Кто из пациентов принимал настоящее лекарство - сами испытуемые не знали. Перед исследованием пациенты сообщили, что они кашляют около 24-29 раз в час.

После 12 недель лечения те, кому давали препарат, сообщили о снижении в среднем до 11 кашлей в час. В то время как те, кто принимал плацебо, сообщали о снижении только до 18 раз в час. Однако такое снижение симптомов от плацебо связано с тем, что пациенты знали о предыдущих исследованиях препарата и о положительных его эффектах.

Постоянный кашель вызывает раздражение легких и трахеи, что в будущем с большой вероятностью может перерасти в рак. Только в Украине ежегодно фиксируется около 13 тыс. новых случаев заболевания раком легких и это число только растет. Препарат демонстрирует невероятные успехи в устранении симптомов беспричинного кашля и скорейший его выпуск в массовое производство очень важен для лечения такой, казалось бы, безобидной болезни как простые покашливания.

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