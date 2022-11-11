ВСУ зашли в Херсон и Берислав: обновлена карта боевых действий

Украинские военные заходят в Херсон и Берислав. ВСУ удалось освободить большую часть правого берега Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepState.

По обновленным данным, украинские бойцы подошли к Херсону и уже вошли в город. Кроме того, ВСУ зашли в Берислав, который находится возле Новой Каховки. Города разделяет река Днепр.



Следует отметить, что украинские защитники освободили от оккупантов почти весь правый берег Херсонской области.