Люди ховаються в метро Харкова. Відео та фото з підземки
Скріншот: Метро в Харкові переповнене людьми
У Харкові в після зупинки руху метрополітену багато людей знайшли укриття.
Відео з'явилося в одному з місцевих Telegram-каналів.
На кадрах видно, що місцеві жителі різних поколінь - від літніх людей, до дітей, знаходяться на території підземки.
На кадрах - станція метрополітену, а також зупинившийся на платформі поїзд, куди також можна сховатися і перечекати небезпеку.
Нагадаємо, що близько 6 ранку 24 лютого ряд міст України був атакований російськими військами. Зараз ведуться бої з агресором.
Раніше ми писали, що відбувається в Харкові прямо зараз.
Також з'явилася оновлена карта бомбосховищ в Україні, куди можна сховатися в разі масової атаки.