Люди ховаються в метро Харкова. Відео та фото з підземки

У Харкові в після зупинки руху метрополітену багато людей знайшли укриття.

Відео з'явилося в одному з місцевих Telegram-каналів.

На кадрах видно, що місцеві жителі різних поколінь - від літніх людей, до дітей, знаходяться на території підземки.

На кадрах - станція метрополітену, а також зупинившийся на платформі поїзд, куди також можна сховатися і перечекати небезпеку.

Нагадаємо, що близько 6 ранку 24 лютого ряд міст України був атакований російськими військами. Зараз ведуться бої з агресором.