Люди прячутся в метро Харькова. Видео и фото из подземки

В Харькове в после остановки движения метрополитена многие люди нашли укрытие.

Видео появилось в одном из местных Telegram-каналов.

На кадрах видно, что местные жители разных поколений - от пожилых людей, до детей, находятся на территории подземки.

На кадрах - станция метрополитена, а также остановившийся на платформе поезд, куда также можно укрыться и переждать опасность.

Напомним, что около 6 утра 24 февраля ряд городов Украины был атакован российскими войсками. Сейчас ведутся бои с агрессором.