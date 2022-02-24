Люди прячутся в метро Харькова. Видео и фото из подземки
Скриншот: Метро в Харькове переполнено людьми
В Харькове в после остановки движения метрополитена многие люди нашли укрытие.
Видео появилось в одном из местных Telegram-каналов.
На кадрах видно, что местные жители разных поколений - от пожилых людей, до детей, находятся на территории подземки.
На кадрах - станция метрополитена, а также остановившийся на платформе поезд, куда также можно укрыться и переждать опасность.
Напомним, что около 6 утра 24 февраля ряд городов Украины был атакован российскими войсками. Сейчас ведутся бои с агрессором.
Ранее мы писали, что происходит в Харькове прямо сейчас.
Также появилась обновленная карта бомбоубежищ в Украине, куда можно укрыться в случае массовой атаки.