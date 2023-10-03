"Жизнь приобретает смысл". Как на Волыни с помощью культуры и традиций адаптируют переселенцев

На Волыни находятся более 77 тысяч переселенцев с востока Украины. Адаптироваться людям помогают социально-культурные проекты. Так в конце сентября 25 переселенцев пригласили на выходные в Жидичин, что в 7 км от Луцка, чтобы ознакомить с историей и традициями этой местности. Люди в течение двух дней изучали село, общались с местными, готовили локальные блюда и приобщились к созданию ландшафтной фотозоны.

Исцеление культурой

В Жидичине расположен один из старейших монастырей времен Киевской Руси - Свято-Николаевский. Он впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1227 году в связи с приездом к нему князя Даниила Галицкого. Однако есть свидетельство того, что он существовал уже в 975 году. Сейчас вокруг монастыря объединилась местная община. Самые активные жители села согласились у себя принять на выходные переселенцев.

Чтобы настроить всех на позитивное настроение, организаторы начинают со знакомства участников программы. Почти все - переселенцы из Донецкой и Луганской области. Некоторых война заставила уже второй раз искать новый дом - сначала в 2014 году, а затем в феврале 2022 года.

"Я сама из Донецка, но большую часть жизни прожила в Лимане. Более года назад переехала в Луцк. Волынь - это о спокойствии, умиротворении и знаковых исторических фигурах", - рассказывает София.

Эта ассоциация региона со спокойствием будет звучать в течение выходных довольно часто. Лишь раз она нарушится - когда гроза с сильным громом напомнит переселенцам звуки взрывов.

25 переселенцев приняли участие в проекте (фото: Юлия Коцюба)

Среди участников есть педагоги, которых эвакуировали с востока, а также жена и дочь военного, который сейчас находится на передовой. А самым молодым участником проекта стал 10-месячный Рафаэль, родившийся уже на Волыни в семье переселенцев.

"Мы выехали из Запорожья с двумя детьми и мужем, а когда прибыли на Волынь, то узнали, что я беременна третьем. Рафаэль родился уже здесь. В Луцке я сейчас занимаюсь ранеными военными. Вместе со швейной ротой города мы отшиваем подушечки и адаптивную одежду", - говорит Вита. В Жидичин она приехала с тремя детьми.

Часть организаторов мероприятия также переселенцы - из Харькова. Так что прекрасно понимают потребности ВПЛ. Чтобы ознакомить с местностью, группе проводят экскурсию по селу и рассказывают о самых выдающихся событиях из прошлого. Больше всего людей поражает монастырская усыпальница, которую несколько лет назад нашли прямо под полом церкви.

"Многие старожилы рассказывали о том, что под церковью есть усыпальница, но не осталось никого живого, кто бы мог показать к ней вход. Архивные документы также писали, что здесь есть подвальные помещения, но входа в них нет. Местный 94-летний дедушка рассказывал, что здесь в гробу "невеста в фате" лежит, но к этому относились скептически. Когда добрались подземелья, то нашли человеческие останки, а также хорошо сохранившиеся мощи неизвестного святого", - рассказывает экскурсовод Мирослава.

Предполагают, что вероятно это был игумен, поскольку в погребении были ризы. Мощи повторно похоронили в усыпальнице и установили надгробие. Несмотря на то, что в этом подземелье покоится несколько человек, жутких ощущений оно не вызывает.

"Это подземелье спасало нас и во время войны. С 24 февраля 2022 года здесь на полу в течение месяца ночевало 26 местных жителей. Младшему ребенку было всего год", - добавляет Мирослава.

Монастырская усыпальница (фото: Юлия Коцюба)

Оставить память о себе в Жидичине

Лучший способ осесть и оставить что-то по себе в этой жизни - посадить дерево. Именно этот принцип использовали и организаторы мероприятия. Переселенцы вместе с местными высадили деревца и кустарники для создания ландшафтной фотозоны в Жидичине на месте, где раньше был пустырь.

Здесь активность проявили даже дети, с радостью помогали взрослым - носили воду и почву, высаживали зелень, параллельно играя с монастырской собачкой, которая не отходила от группы. Час физического труда помог людям раскрепостится. Разговорились даже те, кто до этого молчал.

"Жизнь приобретает смысл", - шутят переселенцы и просят местных хорошо ухаживать за их деревцами, потому что приедут и проверят.

Создание ландшафтной зоны своеобразно привязало людей к этой местности.

Переселенцы создали ландшафтную фотозону (фото: Юлия Коцюба)

Вечером для гостей Жидичина устраивают фаершоу, на которое пришло и много местных. Однако большее любопытство у них вызывают переселенцы. Некоторые даже пытаются завести знакомство с гостями Жидичина.

На ночевку переселенцев принимают местные жители. Именно общение с ними помогает людям почувствовать культурные особенности региона, больше узнать об обычаях и кухне.

Специально для переселенцев в Жидичине устроили фаершоу (фото: Юлия Коцюба)

Терапия сухоцветами и гастрономический мастер-класс

Чтобы участники программы могли с собой забрать что-нибудь из Жидичина на память, для них проводят мастер-класс по изготовлению гобеленов из трав и цветов. Женщины увлекательно сплетают сушеные цветы вместе и в голос фантазируют, как повесят эти гобелены дома на кухне.

Запахи растений вызывают воспоминания - кому полынь напоминает отдых на Арабатской Стрелке, которая сейчас под оккупацией россиян, кому-то - родные места, которые теперь непригодны для жизни из-за войны.

Для декорации гобеленов почти все выбирают деревянную фигурку дома. Об этом не говорят, но чувствуется, что именно дома больше не хватает им сейчас.

"Знаете, как я почувствовала, что уже адаптировалась на Волыни? Когда пошла на рынок и встретила двух знакомых - пришло понимание, что у меня уже здесь есть свои места, магазины", - говорит Наталья Белимова из Луганска. Сначала женщина с семьей переехала в Старобельск, а после полномасштабного вторжения - в Луцк. Здесь Наталья начала делать леденцы, хоть по профессии строитель.

Наталья Белимова дважды переезжала из-за вторжения россиян (фото: Юлия Коцюба)

Переселенка в Луцке вместе с другими организовала ОО "Старт в новую жизнь", морально поддерживающую ВПЛ. Для этого Наталья даже пошла получать второе высшее образование - поступила в Мариупольский университет, переехавший в Киев, чтобы выучиться на психолога.

"В Жидичине мне понравилось, потому что здесь очень хорошие люди. Нас прекрасно приняла семья. Хозяйка переживала так же, как и мы. Понравился очень храм, потому что я себя там комфортно чувствовала", - добавляет Наталья. На программу она приехала с 13-летним сыном. Муж остался на востоке - строит железнодорожные мосты вблизи передовой.

Цветочные гобелены переселенцы забрали с собой домой (фото: Юлия Коцюба)

Переселенцам также устраивают гастрономический мастер-класс. Учат готовить жидичинские кнедлики - десерт из картофельного пюре и слив. А также угощают кислицей - это как кисель только с секретным ингредиентом, который так и не раскрыли хозяйки. Большинство участников признаются, что впервые в жизни пробуют такие вкусности.

После этого все вместе поют народные песни - среди первых "Ой, у лузі червона калина".

"Мы часто едем за границу, а у нас есть многое посмотреть. Здесь интересные и приветливые люди, которые готовы показать свои традиции. Нас очень по-семейному приняла Ольга. Мы хорошо пообщались, обменялись опытом, и я даже взяла рецепты. Поскольку я с востока Украины, не знала, что здесь есть такие храмы с тысячелетней историей. Здесь ты отдыхаешь духовно и эмоционально, потому что не надо куда-то спешить, просто наслаждаешься свежим воздухом", - делится впечатлениями Екатерина Калюжная.

Девушка родом из Донецка. В 2014 году она переехала в Краматорск, а в прошлом году - в Ковель. Дистанционно работает графическим дизайнером.

Екатерина Калюжная родом из Донецка, сейчас живет в Ковеле (фото: Юлия Коцюба)

Она признается, что успела адаптироваться к жизни на Волыни и почти избавилась от ощущения "свой-чужой".

"В Ковеле у меня единомышленники, мне с ними комфортно и я себя чувствую, как дома, но хочется конечно после победы в Донецк вернутся", - добавляет оптимистическим голосом Екатерина.

Людям хочется покоя и тишины

"Жидичинские выходные мы хотим предлагать широким массам людей, чтобы погрузить их в тишину. Потому что мы постоянно суетимся, всегда по каким-то делам, а людям очень хочется покоя, тишины и побыть с самим с собой. Собственно дальнейшее развитие нашего древнего Жидичина мы видим в обустройстве территории как тишины, которая учит. Здесь человек должен насытиться внутренне, увидеть много идей, отдохнуть", - говорит одна из организаторов мероприятия Юлия Дащук.

Она отмечает, что местные жители долго готовились принимать гостей.

"Жидичане очень волновались, хороши ли будут эти кнедли, понравятся ли они всем. Будет ли киселица смаковать. Они искали древние рецепты, по которым готовили их бабушки и они их сегодня воспроизвели. Они очень хотели угодить гостям", - добавляет Юлия.

Напоследок для группы поставили театрализованное представление под открытым небом "ВИЗ", которое рассказало важнейшие события из прошлого села.

Спектакль "ВИЗ" рассказывает об истории Жидичина (фото: Юлия Коцюба)

"Спектакль четко показывает продолжительность истории. Что любая ситуация сегодня имеет предпосылку в прошлом. Любые действия или бездействие будут иметь последствия для наших потомков", - говорит Дащук.

Добавим, что проект "Жидичинские активные выходные" состоялся при поддержке программы "Культура помогает", которая реализуется "Іншою Освітою" совместно с zusa при поддержке Европейского Союза.