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Как переселенцам не потерять выплаты, находясь за границей

Киев, Украина, Понедельник 02 октября 2023 15:28
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Как переселенцам не потерять выплаты, находясь за границей Фото: Пересечение границы Украины (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Марьяна Гавришко

Переселенцы в Украине могут лишиться выплат, если выедут за границу на длительное время. Такое правило применяется с августа.

Но есть ряд причин выезда за границу, по которым выплаты сохраняются за ВПЛ, объяснила в комментарии РБК-Украина юрист Stron Legal Services Марьяна Гавришко.

С 1 августа 2023 года правила выплат украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц были изменены. Денежная помощь не будет предоставляться переселенцам, которые находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин. Их нужно будет подтвердить документами.

При этом обоснованными причинами могут считаться:

  • служебная командировка или стажировка;
  • лечение или реабилитация;
  • уход за больным ребенком, оздоровление ребенка и прочее.

Такие нововведения обусловлены тем, что украинцы, получившие статус ВПЛ, уехали за границу и дополнительно получили убежище от иностранного государства. Соответственно, такие лица получают материальную помощь сразу от двух государств.

Беженцы за границей выбрали для себя форму не внутренней защиты, а внешней, поэтому не могут приобретать права ВПЛ.

В Минсоциполитики заявили, что время и место выезда украинцев со статусом ВПЛ фиксируются в специальном реестре. Поэтому период пребывания переселенцев контролируется государством и проверяется.

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