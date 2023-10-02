Сколько можно находиться за границей, чтобы не потерять выплаты ВПЛ: объяснение

Украинцы со статусом внутренне перемещенного лица могут лишиться права на выплаты в Украине после поездки за границу. Выезд переселенцев фиксируется в специальном реестре.

Сколько времени можно находиться за границей, чтобы не потярять выплаты в Украине и на какие поездки не распространяется ограничение, в комментарии РБК-Украина объяснила юрист Stron Legal Services Марьяна Гавришко .

С 1 августа 2023 года были внесены некоторые изменения по выплатам украинцам со статусом внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Согласно ее заявлению, с 1 августа денежная помощь не будет предоставляться переселенцам, находящимся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, что подтверждается документально.

По словам юриста, обоснованными причинами могут считаться:

служебная командировка или стажировка;

лечение или реабилитация;

уход за больным ребенком, оздоровление ребенка и прочее.

"Такие нововведения обусловлены тем, что украинцы, получившие статус ВПЛ, выехали за границу и дополнительно получили убежище от иностранного государства. Соответственно, такие лица получают материальную помощь сразу от двух государств", – обращает внимание Марьяна Гавришко.

Однако беженцы, выехавшие за границу, не могут приобретать права внутренне перемещенных лиц, поскольку выбрали для себя форму не внутренней защиты, а внешней.

"К тому же первая заместитель министра социальной политики заявила, что время и место выезда украинцев со статусом ВПЛ фиксируются в специальном реестре. Поэтому период пребывания переселенцев контролируется государством и проверяется. Следовательно, если время пребывания за границей превышает 30 дней подряд без уважительных причин, выплаты для украинцев, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, теперь отменяются", – предупреждает специалист.