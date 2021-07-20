ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україну охопить потужними зливами, шквалами і градом: де буде найгірше

Новость на русском →
Вівторок 20 липня 2021 12:58
Україну охопить потужними зливами, шквалами і градом: де буде найгірше Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе потужні зливи і град
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Києві у середу, 21 липня, буде з сильними зливами, шквалами, місцями з градом. Адже завтра наша країна стане однією з найдощовитіших і найсвіжіших в Європі.

Що буде з погодою в Україні найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі.

За словами Наталки Діденко, завтра лише крайній південь та Волинь ухиляться від серйозної негоди.

Синоптик зазначає, що особливістю літніх дощів є те, що складно передбачити де саме лине з усієї сили, а де лише погримить чи покрапає. Тому на сторожі треба в середу бути всюди, де є ймовірність злив, шквалів і граду.

"Місцями може вальнути така несмішна злива, що затопить серйозно, а на сусідній вулиці знову звучатиме "тю, а казали..." - додала Діденко.

Температура повітря на заході, півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22+27 градусів. Посвіжішає відзавтра й в Миколаївській і Одеській областях.

А от на сході, південному сході, Дніпропетровській, Херсонській областях та Криму спека в +30+34 ще затримається. Однак 22 липня й сюди добереться свіжіше повітря.

Що буде з погодою в Києві

За словами Діденко, в столиці завтра +20 градусів. Ймовірні зливи, грози, шквали і навіть град.

Синоптики Українського гідрометцентру на карті показали, де в країні завтра буде найбільше опадів.

Україну охопить потужними зливами, шквалами і градом: де буде найгірше

Скрін: Погода в Україні 21 липня (meteo.gov.ua)

Раніше синоптики також попередили, що в Україну йде похолодання, й температура місцями знизиться до +21 градуси вдень і +11 вночі.

Також синоптик розповів українцям, чого чекати від прийдешньої зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Свято 20 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 20 липня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини