У NASA зробили заяву про глобальне потепління: вчені радять готуватися до гіршого

У NASA заявили про різке підвищення рівня моря (ілюстративне фото: canva.com)

Вчені попередили про те, що через 80 років рівень моря підніметься на 30 сантиметрів

У NASA заявили про різке підвищення рівня моря. Так, за даними вчених, при збереженні нинішніх темпів викидів парникових газів танення льодів Антарктиди та Гренландії до 2100 року призведе до підйому рівня моря до 38 сантиметрів. При цьому вчені вже говорять про значний підйом рівня води. Про це повідомляється на сайті NASA.

Тала вода з льодовиків відповідальна за приблизно третину від загального зростання рівня моря. Раніше прогноз Міжурядової групи експертів зі змін клімату показував, що танення льодовиків Гренландії може призвести до підйому рівня моря на 8-27 сантиметрів за 2000-2100 роки, а Антарктиди – 3-28 сантиметрів.

Зі збільшенням температури повітря, танення поверхні крижаного покриву, і збільшенням температури океану, що викликає відступ океанічних льодовиків, значно зростають ризики підвищення рівня моря. У ході дослідження вчені вивчили два можливих сценарії: з високим рівнем викидів парникових газів і низьким.

Підрахунки показали, що при високому рівні викидів крижаний щит Гренландії буде відповідальний за підйом рівня моря на дев'ять сантиметрів, а при низькому – на три сантиметри. Внесок же Антарктиди становитиме 7,8 сантиметра при найкращому сценарії та 30 сантиметрам – при найгіршому.

Отримані результати вказують на більш широкий діапазон ймовірних сценаріїв - від зміни крижаного покриву, який знижує рівень моря на 7,8 см, до збільшення його на 30 см до 2100 року. Згідно з регіональними прогнозами, найбільші втрати води спостерігаються в Західній Антарктиді, де до 2100 року в найтепліших умовах рівень моря підніметься до 18 см.

"Регіон моря Амундсена в Західній Антарктиді та Землі Уїлкса в Східній Антарктиді є двома регіонами, найбільш чутливими до підвищення температури океану і зміні течій, і будуть продовжувати втрачати велику кількість льоду. З цими новими результатами ми можемо зосередити наші зусилля в правильному напрямку і знати, над чим потрібно працювати, щоб продовжувати вдосконалювати прогнози", - сказала Елен Сероусі, вчений з Лабораторії реактивного руху НАСА в Південній Каліфорнії.

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