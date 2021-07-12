ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українці заборгували за комуналку майже 70 млрд гривень

Новость на русском →
Україна, Понеділок 12 липня 2021 14:51
Українці заборгували за комуналку майже 70 млрд гривень Фото: українці скорочують борги за комуналку після закінчення опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг за травень 2021 року скоротилася на 5,5 млрд гривень. Станом на кінець березня 2021 року борги склали 68,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, станом на 31 травня борги українців склали:

  • За постачання та розподіл природного газу - 26,0 млрд гривень,
  • За постачання теплової енергії та гарячої води - 22,7 млрд гривень,
  • За централізоване водопостачання та водовідведення - 6,3 млрд гривень,
  • За управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень,
  • За поводження з побутовими відходами - 1,2 млрд гривень,
  • За постачання та розподіл електричної енергії - 7,3 млрд гривень.

Українці заборгували за комуналку майже 70 млрд гривень

Нагадаємо, згідно з прогнозом уряду, тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.

Водночас більшість (57%) опитаних українців підтримують стримування споживчих цін і комунальних тарифів за рахунок підвищення оподаткування великого бізнесу, олігархів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики ЖКХ коммунальные платежи
NEWS
В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку
В Україні 174 нових COVID-заражень, в трьох областях жодного випадку
DAILY
Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Друзі за інтересами. Як "За майбутнє'" і "Довіра" будують відносини з владою