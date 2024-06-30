Фитнес-тренер Мандзяк рассказал, что делать, если "вес стоит"
Очень часто человек, желающий похудеть, делает все для этого, но вес стоит и не уменьшается. Что делать в таком случае, стоит огорчаться?
На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина ответил профессиональный фитнес-тренер Виктор Мандзяк.
Что делать, если ваш вес стоит?
Виктор рассказал, что если цифра на весах не меняется, нужно искать причину, почему так происходит.
"Причина - одна, это дефицит калорий, то есть вы не потребляете меньше калорий, чем тратите. Возможно, вы стали меньше двигаться, а, возможно, вы начали где-то подъедать. Также может быть, что организм снизил метаболизм, это называется метаболическая адаптация ", - отметил эксперт.
Мандзяк рассказал, что эти три фактора могут способствовать тому, что масса тела не двигается.
"Нужно трезво посмотреть на ситуацию, без самообмана и внести коррективы в свое поведение", - подытожил фитнес-тренер.
Для справки
Нормальная масса тела может значительно варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как возраст, пол, рост, физическая активность. Однако наиболее точным индикатором нормальной массы тела является индекс массы тела (ИМТ). Это числовое значение, которое вычисляется по формуле массы тела (в килограммах), разделенной на квадрат высоты (в метрах):
ИМТ расшифровывается следующим образом:
- ИМТ менее 18,5: недостаточная масса тела (подвес)
- ИМТ от 18,5 до 24,9: нормальная масса тела
- ИМТ от 25 до 29,9: ожирение первой ступени
- ИМТ от 30 до 34,9: ожирение второй ступени
- ИМТ более 35: ожирение третьей степени (морбидное ожирение)
Для каждого человека оптимальная масса может быть индивидуальна, в зависимости от ее физиологических характеристик и состояния здоровья.
До этого Виктор Мандзяк рассказал, какое мясо нужно есть, чтобы худеть.
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