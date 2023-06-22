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У берегов временно оккупированного Крыма произошло землетрясение

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Четверг 22 июня 2023 07:31
У берегов временно оккупированного Крыма произошло землетрясение Фото: неподалеку от Севастополя произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Черном море, недалеко от Севастополя, утром 22 июня, произошло мощное землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 4,7 балла по шкале Рихтера произошло в 5:42 утра. Его эпицентр находился в 51 км от Балаклавы и в 59 км от Севастополя.

Глубина колебаний составляет около 10 км.

"Хлопки" в Крыму

В последнее время взрывы в Крыму раздаются все чаще, поскольку россияне превратили полуостров в военную базу. 21 июня жители оккупированного Севастополя слышали мощные взрывы.

19 июня, в Крыму слышали звуки стрельбы из пулеметов, вертолеты и взрывы. Так называемая оккупационная "власть" полуострова обвиняет Украину в атаках дронов и сообщает о якобы "успешной" работе ПВО.

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