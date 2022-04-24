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Людей ховають кожен день: 78-річна жінка розповіла, що накоїли окупанти в селі під Бородянкою

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Київська область, Неділя 24 квітня 2022 20:48
Людей ховають кожен день: 78-річна жінка розповіла, що накоїли окупанти в селі під Бородянкою Фото: 78-річна жінка розповіла, що накоїли окупанти в селі під Бородянкою (НВ)
Автор: Світлана Мащенко

Село Андріївка в Київській області розташоване неподалік від Бородянки. Мешканці населеного пункту з жахом згадують окупацію росіянами.

Про це повідомляє НВ.

78-річна пані Ольга показує свій дім, а точніше руїни. Її оселю знищили чи не найпершою, ще на початку березня.

"В інший день градом влучило в чергову хату і перебило газову трубу. "4 дні горіло і гуділо на всю вулицю", - згадує вона.

В Андріївці до війни мешкало близько 2 тисяч людей. Тепер же щодня когось ховають: хтось загинув під обстрілами, хтось через неможливість отримати медичну допомогу... Когось росіяни обстріляли, наприклад, кілька молодих хлопців.

Росіяни зайшли і одразу почали грабувати

Коли ворог зайшов у село, одразу почали перевіряти будинки, забирали у людей телефони. Порожні будинки займали, але не завжди. Сусідку пенсіонерки просто вигнали з дому, та ще й документи на нього відібрали.

До пані Ольги теж постукали: у вікно заглянув солдат.

"Я кажу: якого чорта ти сюди приперся?" - згадує пенсіонерка.

Після суперечки жінка все ж дозволила йому зайти. Він перевірив помешкання, нічого цікавого не знайшов, повісив білу ганчірку на паркан і пішов. Жінці ж наказав носити на руці білу пов'язку.

Людей ховають кожен день: 78-річна жінка розповіла, що накоїли окупанти в селі під Бородянкою

Фото: Один зі зруйнованих в Андріївці будинків (НВ)

Проте Ольга майже одразу переселилась до погреб сусідів - таких же літніх людей.

"І так цілий місяць жили. У пальто, валянках, пуховій куртці. У цьому ж спали, бо було холодно дуже", - пригадує Ольга.

В Андріївку росіяни зайшли "голі, босі та голодні"

Саме такими жінка їх запам'ятала. Адже прийшли вони сюди після кількох місяців "навчань" в Білорусі. В селі вони осіли і стали жити, за словами пенсіонерки, "як на курортах": викупалися, випрали одяг.

"Курей крали, кроликів, корів і свиней вбивали, шашлики смажили", - розповідає вона.

Раніше ми писали про історію 74-річного Миколи, дім якого знищили росіяни, а дружина стікала кров'ю, і ніхто не міг їй допомогти.

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