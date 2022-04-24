Людей ховають кожен день: 78-річна жінка розповіла, що накоїли окупанти в селі під Бородянкою
Село Андріївка в Київській області розташоване неподалік від Бородянки. Мешканці населеного пункту з жахом згадують окупацію росіянами.
Про це повідомляє НВ.
78-річна пані Ольга показує свій дім, а точніше руїни. Її оселю знищили чи не найпершою, ще на початку березня.
"В інший день градом влучило в чергову хату і перебило газову трубу. "4 дні горіло і гуділо на всю вулицю", - згадує вона.
В Андріївці до війни мешкало близько 2 тисяч людей. Тепер же щодня когось ховають: хтось загинув під обстрілами, хтось через неможливість отримати медичну допомогу... Когось росіяни обстріляли, наприклад, кілька молодих хлопців.
Росіяни зайшли і одразу почали грабувати
Коли ворог зайшов у село, одразу почали перевіряти будинки, забирали у людей телефони. Порожні будинки займали, але не завжди. Сусідку пенсіонерки просто вигнали з дому, та ще й документи на нього відібрали.
До пані Ольги теж постукали: у вікно заглянув солдат.
"Я кажу: якого чорта ти сюди приперся?" - згадує пенсіонерка.
Після суперечки жінка все ж дозволила йому зайти. Він перевірив помешкання, нічого цікавого не знайшов, повісив білу ганчірку на паркан і пішов. Жінці ж наказав носити на руці білу пов'язку.
Фото: Один зі зруйнованих в Андріївці будинків (НВ)
Проте Ольга майже одразу переселилась до погреб сусідів - таких же літніх людей.
"І так цілий місяць жили. У пальто, валянках, пуховій куртці. У цьому ж спали, бо було холодно дуже", - пригадує Ольга.
В Андріївку росіяни зайшли "голі, босі та голодні"
Саме такими жінка їх запам'ятала. Адже прийшли вони сюди після кількох місяців "навчань" в Білорусі. В селі вони осіли і стали жити, за словами пенсіонерки, "як на курортах": викупалися, випрали одяг.
"Курей крали, кроликів, корів і свиней вбивали, шашлики смажили", - розповідає вона.
Раніше ми писали про історію 74-річного Миколи, дім якого знищили росіяни, а дружина стікала кров'ю, і ніхто не міг їй допомогти.